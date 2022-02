Mário Adolfo lança livro amanhã contando história do Curumim

Evento está programado para às 17h deste domingo, 6 de fevereiro, e contará com sessão de autógrafo no encerramento da 4ª edição da Semana do Quadrinho Nacional. (Foto: Michael Dantas

Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas, em comenda concedida na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o personagem infantil Curumim agora tem livro contando sua origem e criação. O jornalista Mário Adolfo é o autor da obra ‘O Último Herói da Amazônia’, que será lançada neste domingo, às 17h, 06/02, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus, durante o encerramento da 4ª edição da Semana do Quadrinho Nacional.

A obra foi contemplada no Prêmio Feliciano Lana, em edital aberto pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC), do Governo do Amazonas. De acordo com Mário Adolfo, a publicação traz a trajetória do personagem, com momentos importantes como o lançamento da cartilha educativa sobre a História do Amazonas, na Suécia, em 1988, e a participação na primeira edição da Bienal do Livro do Amazonas, em 2012, com a obra ‘Curumim conta a história do Livro’.

“O Curumim é patrimônio do Amazonas. Este livro conta a história do personagem e por isso é importante que seja lançado exatamente em um evento sobre quadrinhos. Esperamos todos no Largo neste domingo para uma sessão de autógrafos que começa às 17h e prossegue até às 19h”, explica o criador do personagem.

A 4ª edição da “Semana do Quadrinho Nacional de Manaus”, evento que celebra artistas brasileiros e suas obras. Realizado desde 2019, o evento foi idealizado em comemoração ao “Dia do Quadrinho Nacional” celebrado no dia 30/1. O evento conta com duas exposições, sendo uma de artistas locais e outra de artistas nacionais, área de venda de quadrinhos produzidos no Amazonas e em outros Estados da região Norte.

Trajetória

Em sua trajetória levando informação, cultura e diversão à gerações de crianças e adultos há 38 anos, o Curumim já ganhou o mundo: foi publicado na Suécia, participou da Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro, foi mote da campanha de conscientização do Festival de Parintins e figurou na 1˚ Bienal do Livro do Amazonas.

Em 2016, o Curumim foi declarado Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Amazonas pela Aleam.

Mário Adolfo é um dos mais premiados jornalistas de Manaus. Ganhou o Prêmio Esso por duas vezes, em 1984 (A corrida do ouro no Amazonas) e 1997 (Expedição Quilombo). Ganhou também o prêmio Caixa Econômica de Jornalismo Social (1995), Menção Honrosa no prêmio Ayrton Senna (2000), Prêmio Confederação Nacional da Indústria (CNI) 2014 e Prêmio Massey Ferguson de Jornalismo (2016).

O jornalista tem oito livros publicados — O Dia da Abertura (1979), O Que dá Pra Rir dá Pra Chorar (1984), Curumim o Último Herói da Amazônia (1992), A,E,I, Ópera (2000), Conversa Pra Boi Dormir (2001), Meu Bloco na Rua (2008), Meu Amigo Livro (2012) e Arthur Virgílio Filho – Perfil Parlamentar (2014).

*Com Portal A Crítica