Marinha resgata nove pessoas em naufrágio próximo à Coari

O Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) “Raposo Tavares”, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas, resgatou, no dia 6 de março, nove pessoas que se encontravam à deriva, após o naufrágio de uma embarcação, nas proximidades do Rio Solimões, no município de Coari (AM).

O acidente ocorreu em virtude do mau tempo durante a navegação. Os tripulantes foram encontrados a cinco milhas náuticas da referida cidade, equivalente a 10 quilômetros, flutuando sobre partes da embarcação naufragada. Imediatamente os Militares iniciaram as buscas, sendo um dos sobreviventes reanimado no momento do resgate. Os primeiros socorros foram realizados a bordo do Navio por uma equipe médica e os resgatados conduzidos em segurança à cidade, onde receberam atendimento no hospital local.

Na ocasião, o Navio da Marinha estava retornando de uma Operação logística em apoio ao combate à COVID-19, na qual foi entregue uma usina de produção de oxigênio líquido na cidade de Santo Antônio do Içá (AM).

*Com informações da assessoria