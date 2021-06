Marinha Mercante abre 45 vagas para cursos para aquaviários em Manaus

As inscrições vão até dia 5 de julho de 2021.

A Marinha Mercante abriu 45 vagas para os cursos de formação de aquaviários em Manaus. As inscrições vão até dia 5 de julho de 2021 no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (CTFFAO), na rua Marquês de Santa Cruz, n° 246, no Centro de Manaus.

As ofertas estão distribuídas entre os cursos para marinheiro fluvial de convés (15 vagas), marinheiro fluvial de máquinas (15) e outras 15 vagas para cozinheiro, taifeiro, enfermeiro e auxiliar de saúde, cada. A exigência é de ensino fundamental, médio e técnico.

O processo seletivo não tem caráter de concurso público para ingresso na Marinha Mercante e visa apenas preencher vagas temporárias nos cursos oferecidos pela Marinha. Será cobrada uma taxa de participação, no valor de R$ 8.

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

Documento oficial de identificação válido (cópia e original); CPF (cópia e original); Certificado de Reservista (cópia e original); Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do 9º ano (antiga 8ª série) do Ensino Fundamental (cópia e original) para os cursos de Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas; Diploma ou Certificado e Histórico Escolar (cópia e original) de acordo com a legislação vigente e registrado pelo Órgão Competente, para as categorias de Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e

Auxiliar de Saúde (para o pessoal da área de saúde apresentar a inscrição no COREN); Comprovante de residência com CEP (original e cópia), expedido no prazo máximo de noventa

(90) dias corridos com o nome do candidato, caso o comprovante esteja no nome de outra pessoa, deve ser apresentada uma declaração de Vida e Residência e a cópia de identidade do proprietário do imóvel, ou declaração de residência assinada pelo candidato; Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), com validade de até 1 ano, contados até o dia de matrícula no curso.

Os cursos de formação de aquaviários para Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas terão 50 dias úteis de aulas teóricas e práticas. Já os cursos para Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde, a duração será de 27 dias úteis de aulas práticas e teóricas.

Para participar do Processo Seletivo, é necessário:

Marinheiro Fluvial de Convés e Marinheiro Fluvial de Máquinas

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado;

Maior de 18 anos de idade até o dia da inscrição;

Escolaridade mínima do 9º ano do Ensino Fundamental (antiga 8ª série);

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral;

Cozinheiro, Taifeiro, Enfermeiro e Auxiliar de Saúde

Ser brasileiro(a) nato(a) ou naturalizado;

Maior de 18 anos de idade até o dia da inscrição;

Estar em dia com as obrigações do Serviço Militar e da Justiça Eleitoral;

Possuir uma das escolaridades citadas a seguir: