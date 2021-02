Marinha abre processo seletivo para Praças Temporárias em Manaus

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) para Praças Temporárias, com oferta de 25 vagas para Manaus (AM). As oportunidades são destinadas para pessoas com nível fundamental (cursos correspondentes à educação profissional de Formação Inicial Continuada de trabalhadores- FIC) e nível médio/ técnico.

As 25 vagas disponíveis são destinadas para pessoas de ambos os sexos, com mais de 18 anos, no ano de sua incorporação. Há vagas nas seguintes áreas: Apoio (Administração, Ciências Contábeis e Processamento de Dados) e Industrial (Geodésia e Cartografia, Metalurgia, Motores e Eletrotécnica) para a graduação de Cabo e nas áreas: Administrativa (Barbeiro e Motorista) e Industrial (Marcenaria) como Marinheiro Especializado.

Nível Médio Técnico

Para a prestação do SMV como Cabo (CB)

ÁREA DE APOIO Habilitação Profissional Cidade/Estado Vagas Administração Manaus – AM 04 Ciências Contábeis Manaus- AM 01 Processamento de Dados Manaus – AM 03

ÁREA INSDUSTRIAL Habilitação Profissional Cidade/Estado Vagas Geodésia e Cartografia Manaus – AM 01 Metalurgia Manaus – AM 04 Motores Manaus – AM 08 Eletrotécnica Manaus – AM 01

Nível Fundamental

Para a prestação do SMV como Marinheiro Especializado (MNE)

ÁREA ADMINISTRATIVA Habilitação Profissional Cidade/Estado Vagas Barbeiro Manaus – AM 01 Motorista Manaus – AM 01

ÁREA INSDUSTRIAL Habilitação Profissional Cidade/Estado Vagas Marcenaria Manaus – AM 01

As inscrições seguem até o dia 04 de março de 2021, exclusivamente via internet, no site https://www.marinha.mil.br/ com9dn, link: “Serviço Militar Voluntário”.

As Praças que ingressam na MB pelo Serviço Militar Voluntário fazem parte da 2ª Classe de Reserva da Marinha (RM2) e recebem remuneração atinente à sua graduação, seja Marinheiro Especializado (ensino fundamental) ou Cabo (médio/técnico), além de terem acesso a diversos benefícios como alimentação, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médico-hospitalar, religiosa, psicológica, entre outros.

As fases do Processo Seletivo para o SMV Praças

Os candidatos realizarão prova objetiva de Português e de Formação Militar Naval, sendo 25 questões para cada. A bibliografia estará indicada no Aviso de Convocação. Após esse processo, haverá os seguintes Eventos Complementares: Verificação de Dados Bibliográficos (VDB); Verificação Documental (VD); Inspeção de Saúde (IS); Prova de Títulos e Teste de Aptidão Física (TAF). Este último é composto por duas provas: uma de natação para a distância de 25 metros com o tempo máximo de 50 segundos para os homens e de um minuto para as mulheres. A outra prova será uma corrida, com percusso de 2.400 metros, a ser efetuado em 16 minutos pelos homens e 17 minutos para mulheres.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (92) 2123-2278.

*Com informações da assessoria