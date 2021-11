Marina nega que disputará uma vaga no Congresso

A ex-ministra Marina Silva, da Rede, usou as redes sociais para desmentir uma notícia que circulou entre os sites, incluindo o Metrópoles, especulando que ela poderia se candidatar à Câmara ou ao Senado. Ela parece não ter interesse pelo Congresso.

Ela escreveu e postou um vídeo no Twitter.

Publicou o seguinte:

“Passando aqui para esclarecer que não é verdade essa história de estar construindo uma possível candidatura para deputada federal ou senadora pelo DF.

Tenho um grande carinho pelo DF e estou, junto com a @REDE_18 trabalhando para construir e fortalecer as candidaturas aqui no DF”.

