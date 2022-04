Marília Mendonça é homenageada no Grammy 2022

A cantora de 26 anos morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo. (Imagem: Reprodução)

Marília Mendonça foi homenageada no Grammy 2022 neste domingo (3). A cantora de 26 anos morreu no dia 5 de novembro em um acidente aéreo.

A premiação começou com homenagem póstuma a Taylor Hawkins. Ao som de “My Hero”, imagens do baterista do Foo Fighters foram exibidas.

Na sequência começou o tradicional momento de celebrar em memória artistas e membros da equipe técnica que morreram no último ano.

Charlie Watts, Joe Simon, Young Dolph, Ronnie Spector, Ronnie Wilson e Vicente Fernández foram lembrados junto com a brasileira.

“Toda a comunidade da música ainda está de luto pela luz que perdemos semana passada com a morte de Taylor Hawkins. Continuamos a mandar nosso amor e estendemos nossos maiores sentimentos a sua família e amigos”, diz a mensagem da Academia no Twitter.

Cynthia Erivo, Leslie Odom Jr., Ben Platt e Rachel Zegler cantaram em homenagem a Stephen Sondheim, mestre de musicais da Broadway e coautor de “West side story”, na cerimônia. O artista morreu aos 91 anos em novembro.

*Com G1