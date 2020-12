Marco de mudanças: Paridade de gênero nos cargos da OAB

Sessão histórica do Conselho Federal, a que precedeu o Dia Nacional da Mulher Advogada, sob a Presidência de Felipe Santa Cruz, Secretariada pelo amazonense Alberto Simonetti, que por aclamação do colegiado aprovou o projeto conhecido como “Paridade Já” de autoria da Conselheira Federal Valentina Jungmann, que assegura a igualdade de gênero (50% de cada sexo) na composição dos cargos diretivos da OAB. Além das cotas raciais (30%).

Foi uma construção participativa, coletiva também de tantas mulheres valorosas, com apoio da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges e Comissão Nacional de Igualdade Racial, Silvia Cerqueira, Conselheiras Federais do Amazonas, Claudia Bernadino e Márcia Alamo, Conselheiro Federal, Anielo Aufiero.

Esse momento entra para história dos 90 anos da OAB, inaugura um novo tempo no Sistema institucional, sempre na vanguarda dos direitos e será farol para outros segmentos da sociedade, na efetiva inclusão e democracia.

A OAB foi hercúlea em reconhecer por seu colegiado, a imprescindível participação feminina nos espaços de direção e decisão, a partir das eleições de 2021. A saber, até mesmo consolidando firme posicionamento da instituição , antes do legislativo apreciar o projeto de Lei N. 4164/2020 de agosto/2020 na Câmara dos Deputados (cuja tramitação só se deu no dia 15/dezembro, após a referida decisão da OAB) , de igual tema e que altera o Estatuto da Advocacia.

Numa sociedade ainda permeada pela estruturante desigualdade histórica, o exemplo da OAB, quebra paradigmas milenares e estabelece exemplo a ser seguido e espraiado para outras entidades e organizações na garantia efetiva da eqüidade entre homens e mulheres, para permitir o acesso democrático (de ambos) ao primeiro escalão (espaços de poder e decisão).

Há de se acreditar de modo reflexivo e por simetria, o ecoar da concretude exemplar dessa decisão da OAB, frente aos inúmeros projetos de Leis no Congresso Nacional, que tratam da Paridade de assentos nos Parlamentos, como também , a Proposta de Emenda Constitucional N. 81/2019.

Com mais de um milhão de inscritos na advocacia brasileira, as advogadas representam a metade, que com coragem e ousadia ao lado de grandes entusiastas promoveram essa mudança, com a tônica da igualdade, inclusão e democracia.

No Amazonas já vivenciamos, enorme participação das Advogadas no Sistema OAB desde 2013. Gestão inclusiva dos Presidentes da OAB, Neto Simonetti e Marco Aurélio de Lima Choy. Advogadas em cargos de direção, na Vice Presidência Grace Anne e Presidência da CAAM, Aldenize Aufiero e Vice Adriana Trindade, Secretária Daniele Aufiero e Diretora da ESA, Ida Márcia, além de inúmeras Conselheiras Seccionais e Presidentes de Comissões.

Com novos tempos, divisor de águas, aerado pela vanguardista OAB, eis o grande salto nacional para mudanças estruturais nos espaços nobres de poder, esperamos tão logo, em TODOS segmentos, alcançar a naturalização e acesso indistintamente, de gênero, cor, raça, etnia, enfim, por todos e todas como forma reparação histórica e plena democracia.

*Maria Gláucia Barbosa Soares ─ Presidente da Comissão da Mulher Advogada; integrante da Comissão Nacional da Mulher Advogada e da Diretoria da ABMCJ Amazonas