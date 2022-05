Marcha para Jesus promete parar Manaus em nome da fé neste sábado

Amanhã (28) acontece em Manaus a Marcha para Jesus, maior evento religioso a céu aberto do mundo. A Marcha contará com a presença do Presidente da República, Jair Bolsonaro, do governador do estado do Amazonas, Wilson Lima, e do prefeito de Manaus, David Almeida.

Essa edição marcará o retorno da Marcha para o modelo presencial, o que não ocorreu nos últimos dois anos devido às medidas restritivas impostas pela crise sanitária provocada pelo coronavírus. Mas, mesmo durante a pandemia, a Marcha não parou. No ano passado, ela foi realizada no modal de carreata onde todos os cristãos estavam dentro dos carros pela cidade afora.

“Eu penso assim, uma questão de saudade e de poder sair das quatro paredes e voltar para as ruas de Manaus, celebrar a Deus e dizer “Deus, obrigado porque tu me deixaste vivo”, disse o Pastor Valdiberto Rocha, Presidente da Ordem dos Ministros Evangélicos do Estado do Amazonas (Omeam) em entrevista exclusiva ao Portal Blog da Floresta.

Talvez não pela saudade que os fiéis têm sentido de estarem juntos presencialmente, mas por já ter se tornado habitual, o ponto de encontro para o evento se dará na Praça da Saudade onde a concentração começará ao meio dia, e de lá, a Marcha sairá às 15:00 em direção ao Sambódromo, que o Pastor Valdiberdo Rocha prefere chamar de Santódromo.

“A Marcha para Jesus até 2009, não entrava no Sambódromo. O final da Marcha para Jesus era no estacionamento do antigo Vivaldo Lima porque no Sambódromo só entrava o Boi Garantido e o Boi Caprichoso. O Sambódromo é de todos, mas nós não podíamos entrar”, lembra o Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular, Valdiberto Rocha.

No decorrer da sua história, a Marcha para Jesus foi ganhando espaço e adquirindo direitos. Ela começou, 28 anos atrás, com a presença de 400 fieis. Na edição deste ano, segundo a organização, o Corpo de Bombeiros estima a presença de 600 mil pessoas, mas há quem acredite em um número ainda maior de participantes por conta do desejo de estar marchando junto, presencialmente, em nome de Jesus.

Durante essa longa caminhada foram surgindo inúmeros relatos de pessoas que dizem ter sido curadas de diversas doenças diferentes, como câncer e diabetes por exemplo, depois de participarem da Marcha. O Pastor Valdiberto Rocha inclusive, cita uma prática que já é tradicional dos participantes da Marcha, e que segundo alguns tem um resultado extraordinário.

“Quando eles (os cristãos) vão se concentrando na Marcha eles fazem o seu pedido, escrevem em um pedaço de papel, colocam no tênis e vão marchando, vão rezando, vão proclamando”, falou o Pastor Valdiberto Rocha, membro do comitê organizador do evento desde a sua primeira edição, para quem a fé tem uma força extraordinária.

A expectativa é que às 21 horas ocorrerá o show de encerramento da 28° Marcha para Jesus com a presença de Fernandinho, Anderson Freire, Paulinho de Jesus, Quarteto Communion, o tenor Miquéias William e a finalista do The Voice Kids, Izabelle Ribeiro.

Por Luciano Lima