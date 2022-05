Marcha para Jesus: Bolsonaro chega hoje à Manaus

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), chega a Manaus neste sábado (28/05) para participar da Marcha para Jesus. Ele desembarca no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às 10h30. Sai pelo antigo aeroporto Eduardinho e vai para uma emissora de televisão gravar uma entrevista.

O esquema de segurança, como acontece em toda visita presidencial, foi revisado pelo Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Palácio do Planalto.

O presidente terá almoço reservado no Comando Militar da Amazônia (CMA), Zona Oeste da capital. De lá, segue em comboio para o Teatro Amazonas, no Centro de Manaus, onde vai ter um encontro reservado com lideranças religiosas do Estado. A imprensa não terá acesso.

Do Teatro, Bolsonaro se deslocará para a Praça da Saudade, onde vai participar do início ao fim da Marcha para Jesus, que este ano está em sua 28ª edição. O presidente deverá acompanhar todo o percurso do evento religioso de cima de um trio elétrico e vai seguir até o Centro de Convenções Sambódromo, zona centro-oeste, onde deverá acompanhar o culto ecumênico.

Do Sambódromo, o presidente vai seguir direto para o Aeroporto Internacional, do qual seguirá para Brasília, por volta das 19h30.

*Com informações da assessoria