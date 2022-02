Marcelo Ramos se filia ao PSD e destaca papel da CPI para acelerar vacinação

No momento em que o País ainda sofre para cobrir todo o esquema vacinal da população e avançar na imunização de crianças, o legado da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Pandemia, sob a condução do senador Omar Aziz (PSD-AM), foi lembrado pelo deputado Marcelo Ramos no ato que oficializou sua filiação ao Partido Social Democrático nesta quarta-feira (9). Em seu primeiro discurso como membro da legenda, Ramos destacou que a CPI foi um instrumento fundamental para salvar a vida de milhões de brasileiros.

“O Brasil deve a você algo que pouco se fala: se nós olharmos a curva de vacinação no Brasil, ela é absolutamente coordenada com o tempo de instalação da CPI (da Pandemia). Conforme a CPI foi se consolidando, a vacinação foi crescendo. A CPI foi um instrumento fundamental para salvar a vida de milhões de brasileiros, para que a gente possa passar essa nova onda sem tantos óbitos como tivemos no passado recente. Isso é fruto da dedicação, da coragem que o Omar teve na condução dos trabalhos, de maneira firme”, afirmou Marcelo Ramos.

Para o agora deputado federal do PSD pelo Amazonas, a CPI foi crucial para que a população e o governo percebessem que não existia um remédio para a pandemia e para a economia. Atualmente, o Brasil ainda sofre para alcançar pelo menos 80% de sua população vacinada. Até o dia 09/02, o total da população imunizada no País chegou a 71,5%.

O senador Omar Aziz afirma que a chegada de Ramos ao PSD traz ainda mais força para a legenda e no avanço de pautas importantes para o Pais. “Temos uma formação política muito parecida e o Marcelo pode ter certeza que entra no PSD com todo nosso apoio e carinho. A gente vai buscar eleger mais deputados federais e estaduais e usar isso para fortalecer o PSD. Vivemos um momento difícil no País, mas o fortalecimento da social democracia é muito bom para o Brasil”, avaliou Omar Aziz.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, reconheceu o reforço que o nome de peso como o de Marcelo Ramos traz para a sigla, destacando ainda toda a trajetória do partido, desde a sua criação. “É importante sempre registrar a gratidão que temos ao senador, naquela época governador (Omar Aziz), que ajudou muito na formação do partido”, completou Kassab.

Presente na cerimônia, o deputado federal, Sidney Leite (PSD-AM), relembrou que apesar de a filiação de Ramos ser oficializada agora, a história mostra que sempre houve apoio e admiração ao trabalho desenvolvido pelo agora colega de partido. “Estivemos juntos eu, ele e Omar no seu projeto de candidatura à prefeitura de Manaus e estamos aqui novamente pelas suas qualidades, pela sua determinação, que fortalece o PSD no Amazonas e no Brasil”, ressaltou Sidney.

