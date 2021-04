Marcelo Ramos questiona a queda brusca no ritmo de vacinação no Amazonas

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), apresentou requerimento de pedido de informações sobre a desaceleração rápida no ritmo da vacinação no Amazonas. O documento foi protocolado junto a 1ª Vara Federal Cível, endereçado à juíza Jaiza Fraxe.

“Acompanhando de perto as informações sobre a pandemia que assola nosso Estado e o país, recebi com muita preocupação os indicadores mais recentes sobre a vacinação no Amazonas”, afirmou, lembrando que o estado saiu de primeiro lugar na aplicação do imunizante para a quinta colocação.

Segundo Ramos, embora recentemente tenha ocorrido um grande feriado santo, foi surpresa para ele que a vacinação tenha despencado tanto a ponto de o Amazonas ter ido para a “zona de rebaixamento”, ficando com números muito abaixo da média nacional, conforme levantamento do consórcio dos veículos de imprensa.

“Acredito que as autoridades tenham de ficar vigilantes, mesmo porque o próprio Governo acaba de admitir a possibilidade de uma terceira onda”, disse Marcelo Ramos, acrescentando que, por essa razão, protocolou pedido de informações às Secretarias Municipal de Manaus e Estadual de Saúde do Amazonas.

*Com informações da assessoria