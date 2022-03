Marcelo Ramos e Eduardo Braga entregam a Pacheco PDL da bancada em favor da ZFM

Medida visa evitar fuga de indústrias de Manaus e de 500 mil empregos diretos e indiretos gerados pelo modelo

O vice-presidente da Câmara, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) e o senador Eduardo Braga (MDB-AM) entregaram nesta terça-feira (8/3) ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), Projeto de Decreto Legislativo proposto pela bancada do Amazonas no Senado, que inclui os senadores Omar Aziz (PSD-AM) e Plínio Valério (PSDB-AM). O PDL que busca corrigir o decreto presidencial que reduz o IPI em 25%, excepcionalizando os itens produzidos na Zona Franca de Manaus.

A intermediação do encontro feita pelo coordenador da bancada, Omar Aziz. Ainda hoje, o presidente Pacheco terá uma reunião com o ministro de Economia, Paulo Guedes, para tratar do assunto, posto que a Receita Federal anunciou que terá que republicar o decreto. “Se não houver uma solução negociada, o presidente do Senado tem o compromisso de pautar o PDL que protege a ZFM, a economia do nosso estado e os empregos dos amazonenses”, revelou Marcelo Ramos.

Com informação da assessoria