Marcelo Ramos anuncia Frente Parlamentar de Combate à Fome

Antes de assumir a condução das sessões da Câmara desta quarta-feira, 16/2, o vice-presidente da Casa, deputado federal Marcelo Ramos (PSD-AM) anunciou, em discurso emocionado na tribuna, a criação, na próxima quarta-feira, 23/2, da Frente Parlamentar de Combate à Fome. O pronunciamento foi sucedido por falas de apoio de parlamentares, entre eles Paulão (PT-AL) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

“Moderado convicto, venho, convocar a todos para uma guerra. Para ser vencida, esta guerra precisa das armas mais potentes que a humanidade já vislumbrou: amor ao próximo, solidariedade, espírito público. Me refiro a uma das maiores dores humanas: a fome! A guerra contra a fome não pode ser batalha de poucos. Requer uma sociedade inteira, gestos de solidariedade das pessoas, das empresas, do mercado financeiro às mais de 20 milhões de pessoas que passam fome”, disse Ramos.

Segundo Marcelo Ramos, viver a dor da fome no país que é o maior produtor de alimentos do mundo deveria chocar a todos porque é fruto não da escassez de alimentos, mas da falta de renda e de políticas públicas. “Todos os nossos esforços, neste 2022, devem ser direcionados para medidas urgentes, com o fortalecimento de políticas sociais. Porque a fome não pode esperar”, revelou o parlamentar.

De outro lado, ele defende, ainda, criar agenda mínima que busque atacar a tragédia da desigualdade social e da falta de oportunidades. “A fome é inimiga de uma vida plena em desenvolvimento e encantamento. Cerremos fileiras neste bom combate, em que todos sairemos vencedores”, finalizou.