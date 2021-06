Nesta segunda-feira (7/6), após deixar a prisão, o secretário de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, pediu exoneração do cargo durante reunião com o governador Wilson Lima.

“Minha permanência poderia parecer que tenho algo a esconder ou que fiquei para manipular as informações, por isso entreguei o cargo”, numa referência à quarta fase da Operação Sangria que investiga superfaturamento no pagamento para uso do Hospital da Nilton Lins como hospital de campanha na pandemia.