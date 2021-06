Mapa de Manaus: mapeando toda a cidade para desenvolver o futuro

Você conhece o projeto Mapa de Manaus?

Trata-se de um amplo levantamento de informações sobre a cidade, idealizado para ser uma ferramenta de planejamento de políticas públicas no município. A partir do Mapa será possível fazer um diagnóstico preciso, trabalhando-se melhorias para o cidadão em diversas áreas.

Realizado desde 2019, o projeto teve suas visitas porta a porta suspensas em março de 2020, em razão da pandemia do coronavírus, sendo retomado na última semana deste mês de maio, com os cadastradores nas ruas. Em cada bairro, estes profissionais estão abordando os moradores, fazendo perguntas com o objetivo de realizar a atualização cadastral dos proprietários e de seus imóveis. Para que o projeto seja fiel à realidade, é importante que todas as informações sejam passadas corretamente.

Antes da visita dos cadastradores o projeto teve outras duas fases: a captação de imagens por meio de uma aeronave preparada com câmera especial e, na sequência, um veículo terrestre percorreu 4,1 quilômetros de vias da cidade para a geração de um mapa detalhado. Ambas as estruturas captaram imagens em alta resolução.

A retomada do projeto inclui agora visitas em três bairros: Flores, Parque 10 de Novembro e parte da Cidade Nova, onde serão avaliadas 18.829 inscrições imobiliárias.

Para facilitar a identificação dos cadastradores nos bairros, eles estão usando boné, colete verde e crachá. E como a pandemia continua, é importante lembrar de receber estes profissionais fazendo uso de máscaras.

Para mais informações sobre o Mapa de Manaus, o cidadão poderá acessar o site www.mapademanaus.org ou entrar em contato com a equipe do projeto, por meio do WhatsApp (92) 98421-7828. Sua participação é importante para que possamos trabalhar ainda mais por Manaus.