Manauscult e Amazonastur se unem para fortalecer o turismo em Manaus

O alinhamento de projetos, ações e parcerias no âmbito do turismo tanto para a capital Manaus, quanto para o interior do Amazonas foram as pautas discutidas nesta sexta-feira, 18/2, entre a Prefeitura de Manaus, por meio de representantes da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e do governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), durante reunião pela manhã, na sede do órgão estadual, no Tarumã, zona Oeste.

O encontro contou com a presença do diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, e do vice-presidente, Cristian Pio Ávila; do presidente da Amazonastur, Sérgio Litaiff Filho, da diretora de Desenvolvimento e Turismo, Isadora Alfaia; e da diretora de Turismo, Oreni Braga. Foram abordados a recuperação e requalificação dos espaços turísticos de Manaus; o planejamento de oficinas de capacitação para os profissionais do turismo; o ordenamento dos flutuantes; a promoção e divulgação da identidade visual da marca “Manaus”; o começo das obras do Mirante da Ilha; a temporada internacional de navios cruzeiros, além do alinhamento para o início de futuras parcerias em eventos de cunho turísticos da cidade de Manaus.

Conforme Alonso Oliveira, as instituições estão estabelecendo parcerias para viabilizar projetos de infraestrutura turística, segurança, capacitação, oficinas, cursos, além de discutir meios de somar esforços para promoção conjunta do destino Manaus, a porta de entrada dos visitantes que chegam ao Amazonas.

“Essa soma de esforços tem o objetivo de promover e movimentar o turismo na capital por meio de obras turísticas, eventos, capacitações, segurança e muito mais. Além disso, esse é um momento único que estamos vivendo, em uma grande parceria entre Manauscult, Amazonastur e a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Amazonas. Estamos com o mesmo objetivo com ações integradas de infraestrutura, segurança pública, lazer, agenda conjunta de grandes eventos culturais e turísticos, de divulgação do destino Amazonas durante as principais feiras turísticas do mundo e desenvolvendo também cursos de capacitação técnica para os profissionais do turismo, para que unidos, nós possamos oferecer aos moradores e aos visitantes da cidade o que existe de melhor aqui em Manaus”, afirmou Oliveira.

Na ocasião, Sérgio Litaiff aproveitou para reafirmar a parceria entre as instituições para o impulsionamento do turismo por meio da formatação de novos roteiros e produtos turísticos em Manaus.

“Essa parceria entre a Amazonastur e a Manauscult, principalmente entre o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus, é de fundamental importância para que tenhamos ações, políticas de fomento ao turismo do estado e à cidade de Manaus, o cartão postal, a porta de entrada do estado do Amazonas. É onde nós temos, realmente, uma grande possibilidade de receber turistas que vêm conhecer o Teatro Amazonas, Encontro das Águas, enfim, todas as belezas naturais que nosso estado e a cidade de Manaus possuem. E, agora, estamos trabalhando e caminhando juntos com a promoção da cidade, e isso, só fortalece o turismo local. Então, a gente sai hoje dessa reunião com a certeza de que esse trabalho integrado gerará bons frutos no futuro”, pontuou Litaiff.

Para Oreni Braga, os projetos apresentados contribuirão para que a parceria renda bons frutos. “Diante de todos os projetos que foram apresentados, sem dúvida, a parte de capacitação vai ser uma parceria muito boa, a parte de promoção e marketing nas feiras nacionais e internacionais também, e os projetos de infraestrutura, que a gente quer desenvolver na cidade, e, que a Amazonastur também tem algumas propostas, onde nós vamos alinhar e ver quais são os recursos que nós vamos somar para poder implantar esses projetos na cidade”, informou.