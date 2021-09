Manaus Verde: Setembro inicia com doação de mais de 800 mudas de plantas

A Prefeitura de Manaus inicia o mês de setembro com a doação de mais de 800 mudas de plantas frutíferas, ornamentais e medicinais no conjunto Osvaldo Frota, zona Norte da cidade. A ação, que ocorreu nesta quarta-feira, 1º/9, é a primeira atividade do mês do programa Manaus Verde, idealizado pelo prefeito David Almeida, em comemoração ao Dia da Amazônia, que será celebrado em 5 de setembro.

O titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antonio Ademir Stroski, falou da importância da distribuição de mudas.

“Estamos entrando agora em um período complicado para nós aqui da Amazônia, particularmente de Manaus, que é o de queimadas urbanas. Nas ruas, também estamos com a campanha ‘Manaus sem fumaça’ e agregando algo a mais, distribuindo mudas de plantas frutíferas, arbóreas, medicinais e ornamentais, estimulando as pessoas a, em vez de queimar, plantar. A prefeitura com isso, traz um benefício ambiental, inclusive melhorar a qualidade de vida da população e atenuar a questão do clima, do calor”, disse.

Stroski informou ainda que o intuito do prefeito David Almeida, é pôr em ação uma arborização abrangente, para que todas as regiões da cidade sejam contempladas, aumentando a produção de mudas, estabelecendo novas parcerias e divulgando isso nas escolas.

“A prefeitura está muito engajada. Manaus Verde está nas ruas, toda semana estamos distribuindo mudas em algum bairro, em zonas diferentes da cidade de Manaus e sempre com a participação da população”, disse o secretário.

De acordo com Osvaldino Freitas, vendedor, o trabalho de doação de mudas que a prefeitura vem realizando por todas as zonas da cidade é louvável.

“Uma ótima iniciativa. Parabéns ao prefeito David. Com uma belezinha dessa aqui, a gente vai enfeitar a cidade. É muito louvável a ideia. E que a prefeitura continue assim, produzindo e distribuindo as mudas como doação”, enfatizou.

Blitz

Na próxima sexta-feira, 3/9, a Prefeitura de Manaus, por meio da Semmas, vai realizar a “Blitz Manaus Sem Fumaça”, também em alusão ao Dia da Amazônia, mas voltada para o combate às queimadas urbanas e rurais na cidade. A ação, que começa a partir das 8h, vai ocorrer na bola do Produtor, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste.

A programação pelo Dia da Amazônia encerra no domingo, novamente com a “Blitz Manaus Sem Fumaça”, que será realizada na faixa liberada do calçadão da Ponta Negra, zona Oeste, a partir das 8h. Ações de sensibilização e distribuição de mudas de plantas frutíferas, ornamentais e medicinais estão entre as atividades da programação.

“Estamos desde junho com a campanha “Manaus Sem Fumaça” nas ruas, mas agora vamos intensificar, principalmente, porque é neste período que as pessoas ainda insistem em queimar os seus resíduos nos quintais, ao invés de coletar de maneira correta e deixar para ser descartado no caminhão de limpeza urbana”, informou o secretário da Semmas, Antonio Ademir Stroski.