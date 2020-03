Manaus vai receber o torneio mundial Neymar Jr’s Five

O torneio que leva o nome de um dos maiores craques de futebol do mundo, o Red Bull Neymar Jr’s Five, vai acontecer em Manaus nos dias 25 (sábado) e 26 (domingo) de março, na Arena da Amazônia (avenida Constantino Nery, nº 5.001, Alvorada I, zona centro-oeste). As inscrições iniciaram na segunda-feira, dia 13, e podem ser realizadas através do deste link.

Essa vai ser a primeira vez que o evento oficial do jogador da Seleção Brasileira e do Barcelona será realizado no gramado de um estádio de Copa do Mundo. A ação recebe apoio do Governo do Amazonas, via Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel).

O Neymar Jr’s Five ocorre em 10 capitais brasileiras: Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Campinas (SP), Macapá (AP), São Paulo (SP), Recife (PE), Curitiba (PR), Salvador (BA) e Manaus (AM). Os times classificados participarão de uma final nacional, marcada para o dia 28 de maio, em Salvador (BA). O vencedor da etapa brasileira segue para a decisão mundial, que será em julho, no Instituto Projeto Neymar Jr, na Praia Grande, em São Paulo, e vai encarar outras 52 equipes. O prêmio para a equipe campeã será conhecer o Neymar e assistir a um jogo do Barcelona.

Vagas

Para o torneio em Manaus, estão abertas 64 vagas. No sábado, 25, será a fase de grupos e no domingo, dia 26 de março, apenas os 16 melhores times irão continuar na competição lutando para ser o grande representante do Neymar Jr’s Five – Manaus, na grande final nacional.

“O contato da Red Bull com a gente veio desde o final de 2016. Sediar um evento desta marca e que leva o nome do Neymar não poderia nos deixar mais felizes. A Arena vai ficar linda, toda a estrutura está sendo desenvolvida com a Red Bull e profissionais da Sejel, e não tenho dúvidas que Manaus vai ser uma das primeiras a finalizar as inscrições e surpreender com a beleza que ficará, ainda mais, o nosso estádio”, destacou o titular da Sejel, Fabricio Lima.

Formato do Torneio

A competição é destinada a jovens entre 16 e 25 anos, e o torneio será no estilo “cinco contra cinco”. Neste ano a competição terá uma novidade: agora cada equipe poderá ter dois jogadores mais experientes, com idade acima do permitido. Para participar, basta que eles inscrevam um time para as qualificatórias e esperem pelo e-mail de confirmação.

Os inscritos terão que mostrar tudo o que sabem dentro de campo, sem esquecer do formato de jogo: são cinco jogadores de cada lado e cada vez que um time faz gol, o adversário perde um jogador. Para vencer, é preciso eliminar uma equipe inteira em menos de 10 minutos ou fazer o maior número de gols até o fim da partida.