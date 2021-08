Manaus vacina grupo de 12 a 17 anos em 50 pontos neste sábado

Neste sábado (14), Manaus terá 50 pontos de vacinação para atender adolescentes e jovens de 12 a 17 anos, além do público acima de 18 anos e mais, com primeira e segunda doses. Os pontos vão funcionar até às 17h.

Com isso, a capital amazonense passa a ser uma das primeiras do país a avançar na imunização, alcançando grupos que não estavam previstos inicialmente na campanha.

Além dos quatro pontos estratégicos já conhecidos pela população – shopping Phelippe Daou e Studio 5 (para pedestres), sambódromo (apenas drive-thru), e Sesi (para pedestres e drive-thru) -, haverá vacinação no Centro de Convenções Vasco Vasques e em mais 42 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e três escolas da rede pública.

Os endereços dos pontos de vacinação podem ser consultados nas redes sociais da Semsa (@semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook) e no site da secretaria, por meio do link https://bit.ly/2VLGy15.

Cadastro

Também para esse público, a Semsa orienta que seja feito o cadastro prévio na plataforma Imuniza Manaus (https://imuniza.manaus.am.gov.br)para facilitar o atendimento nos pontos de vacinação, e a consulta no Filômetro (bit.ly/filometrovacina), que mostra o movimento nos locais de vacinação.

Documentos

Quem tem acima de 18 anos e vai tomar a primeira dose, deve apresentar:

– documento de identidade original, com foto;

– CPF;

– comprovante de residência, com cópia.

– para a segunda dose, o documento de identidade, CPF e o cartão de vacinação.

Os adolescentes devem ir acompanhados dos pais ou de uma pessoa maior de 18 anos, levando um documento original com foto e, caso não sejam pais, assinando uma declaração no verso do comprovante de residência.

Também é obrigatório apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS) e um comprovante de residência (com cópia). O adolescente que não tenha o CPF nem o Cartão SUS pode solicitar a emissão deste último na própria UBS.

*Com informações da assessoria