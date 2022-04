Manaus terá primeiro parque linear multiuso

A Prefeitura de Manaus irá construir o primeiro parque linear e temático, com projetos e desenvolvimento de equipes de arquitetos e engenheiros do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), denominado de “Gigantes da Floresta”. O espaço público irá ocupar uma área de 2,3 quilômetros, em um trecho de prolongamento do Mindu, na avenida Natan Xavier, Novo Aleixo, zona Leste. O anúncio foi feito pelo prefeito David Almeida nas suas redes sociais, no Domingo de Páscoa, 17/4.

O projeto está em fase de desenvolvimento para recomposição do tecido urbano e social do entorno, visando a criação de um espaço público para promover a qualidade de vida dos moradores da área, em especial, preenchendo vazios urbanos deixados durante a expansão da cidade.

“O parque linear foi concebido para suprir a carência por espaços de qualidade entre as zonas Leste e Norte, incluindo um trecho temático para atender de crianças a idosos, um diversificado grupo da nossa população, incluindo Pessoas com Deficiência (PcDs) e com mobilidade reduzida”, comentou o prefeito David Almeida.

Uma das etapas realizadas pelo Implurb foi a seleção do terreno, que hoje não tem caracterização e uso próprios, sendo passível de invasão e estando desocupado. “Foi escolhido para ser um projeto pioneiro de parque linear, que se tornará um dos grandes atrativos para Manaus”, disse o prefeito.

Espaços

Os espaços públicos projetados para o parque incluem quadras de esportes; pista de skate; pista de caminhada; passarelas; quiosques de alimentação; playground; playpet; playground inclusivo; banheiros; estacionamentos (carros e motos); iluminação pública, incluindo uso de painéis solares para sustentabilidade; ciclovia, ligando toda a intervenção; entre outros mobiliários urbanos.

“Estamos na fase de desenvolvimento, em duas frentes distintas. Uma é o trabalho artístico e outra o urbanístico e arquitetônico, que envolve análise do sistema viário e articulação com todas as vias do entorno da intervenção. As imagens apresentadas pelo prefeito David Almeida são desenvolvimento da maquete eletrônica impressa em 3D, para auxiliar na escala adequada e harmonização do parque. São usadas para trabalharmos itens como a declividade dos brinquedos, permitindo acesso a cadeirantes e PcDs”, explicou o diretor-presidente do Implurb, engenheiro Carlos Valente.

Para Valente, a obra é multiuso e a maquete auxilia nos detalhes de acessibilidade e inclusão para atender todos os públicos, desde o tipo de material dos mobiliários infantis até o piso emborrachado onde as crianças podem brincar com mais segurança e conforto.

Investimento

“Nunca se projetou algo para este trecho, um investimento para animar este eixo viário e habitacional, incentivando os pedestres a recuperarem o espaço com um parque linear que vai revitalizar o território, tendo ainda jardins urbanos, muito paisagismo e arborização”, explicou o diretor de Planejamento, arquiteto e urbanista Pedro Paulo Cordeiro.

O arquiteto conta que o parque linear é de múltiplo uso e um trecho será destinado à criação artística e temática dos “Gigantes da Floresta”. “Serão quatro trechos, indo da Autaz Mirim até a bacia de retenção de águas no Novo Aleixo. Teremos tudo o que um parque linear desta dimensão necessita. Hoje, os moradores da área e entorno não têm espaços públicos de qualidade e acabam forçados a sair da área para praticar atividades físicas, recreativas ou culturais. O parque linear vai integrar tudo isso, criando espaços verdes imersos na cidade, em seus 2,3 quilômetros”.

No parque temático, as figuras terão grande escala, baseadas na fauna e flora amazônicas, como onças com 5 metros de altura, jacarés com 30 metros de comprimento e tucunarés com 15 metros de extensão. Todas as figuras ligadas à floresta serão manuseadas como brinquedos lúdicos para os pequenos e interativos para os adultos. A área total prevista para intervenção é de 147.453,87 metros quadrados.