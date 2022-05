Manaus terá palestra sobre existência dos Ovnis confirmada por autoridades mundiais

No dia 12 de maio, Umaia Ismail, que tem mais de 30 anos de vivências e pesquisas na área ufológica e pretende criar um instituto de pesquisas na região, realizará mais um evento tendo como convidado o editor-chefe da Revista UFO, A. J. Gevaerd, que irá proferir palestra com o tema A Abertura Ufológica Global e Definitiva.

O grupo ufológico UFOAM – CEOANI, capitaneado pela apresentadora do programa ufológico Bate-Papo Com Umaia Ismail, no canal Umaia Ismail, no YouTube, é o principal do Amazonas, e juntamente com a população interessada é brindado por eventos ufológicos periódicos, promovidos pela apresentadora, que também é pesquisadora e autora do livro Contatos Extraterrestres na Amazônia.

A Região Amazônica é uma das mais enigmáticas do planeta e tem uma rica casuística ufológica. Um dos casos ufológicos mais bem documentados pelas Forças Armadas do Brasil, conhecido como Operação Prato, ocorreu na região que abrange desde o estado do Maranhão até o Acre, gerando um especial interesse da população pelo tema.

Resumo da palestra

Em 2017 teve início um processo que está ganhando corpo a cada dia. Foi a admissão, feita por um alto funcionário do Pentágono, de que o órgão tinha secretamente um departamento de pesquisas ufológicas, o Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais (AATIP), onde “ameaças aeroespaciais” eram UFOs, chamados pelo Pentágono de UAP, ou fenômenos aéreos não identificados.

Desde então, não passa uma semana sem que militares ou autoridades dos Estados Unidos, com reflexos em outros países, venham a público admitir avistamentos de naves. E neste processo, filmagens incríveis de UFOs, antes secretas, têm surgido. A palestra vai apresentar os bastidores deste procedimento, seus principais agentes e o que temos até o momento.

Local do evento

A palestra será realizada no auditório da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Estado do Amazonas, localizada na Avenida Darcy Vargas, 1.200, Bairro do Parque Dez, às 20h00 e terá a duração de 2 horas. Os ingressos têm valor de R$ 50,00 até o dia 09 maio e R$ 70,00 do dia 10 ao dia 12 de maio, e estão à venda pelos links:

Ingressos a R$ 50,00 pelo Mercado Pago: https://mpago.la/2tSxPCR

Ingressos a R$ 70,00 pelo Mercado Pago: https://mpago.la/27R2U6R

Acesse o link, selecione como pagar e pronto!

Caso você more fora de Manaus e deseja ter acesso à gravação da palestra, entre em contato pelo WhatsApp (92) 98127-9383.

*Com Revista UFO