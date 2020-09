Manaus terá novo paisagismo em mais de 30 locais a partir desta semana

A capital do Amazonas terá novos projetos de paisagismo em mais 35 locais a partir da desta segunda-feira, 14/9. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo da Prefeitura de Manaus, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, no último sábado, 12, em visita a áreas do Distrito Industrial, zona Sul, que estão sendo mapeadas e deverão receber os trabalhos após confirmação junto à direção da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), em reunião marcada para o início desta semana.

“Queremos ouvir a Suframa sobre os pontos que eles consideram mais importantes, até porque nós estamos reconstruindo o Distrito, recapeando todas ruas”, observou a primeira-dama, que também preside o Fundo Manaus Solidária. Segundo ela, os pontos já definidos foram fruto do trabalho de identificação e planejamento da comissão de paisagismo. “Na segunda-feira, começamos o trabalho físico, nas ruas. Mas isso já vem sendo feito há tempos por nossos técnicos”, acrescentou Elisabeth Valeiko, acompanhada de integrantes da comissão, entre eles o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Antônio Nelson.

Serão, aproximadamente, 130 quilômetros de áreas que receberão, além do paisagismo, recuperação de calçadas e meios-fios e iluminação a LED. Entre os locais identificados para receber o novo paisagismo estão a praça da Ponte; a rotatória da Sereia; a interseção da avenida Jacira Reis com o Ipase, no bairro de São Jorge; a avenida Coronel Teixeira, na confluência com a avenida Brasil; rotatórias 1 e 2 da Ponta Negra; avenida do Turismo, na confluência com a avenida Santos Dumond; avenida coronel Cirilo Neves; rotatória das Letras, na avenida Jacira Reis; avenida Ephigênio Salles; avenida Torquato Tapajós; avenida Noel Nutels; avenida Camapuã; avenida Grande Circular; avenida Cosme Ferreira, avenida Constantino Nery; entre outros.

No Distrito Industrial, existem mais de 10 pontos identificados pela comissão, mas que serão definidos em consenso com a Suframa. Na visita deste sábado, a primeira-dama esteve nas avenidas Açaí e Buriti, em três pontos específicos que podem receber os trabalhos de paisagismo. “A Prefeitura de Manaus já está aqui com esse trabalho de recapeamento e a comissão de paisagismo também estará aqui na avenida Buriti. Vamos fazer todo esse canteiro central”, afirmou a primeira-dama.

Empresas engajadas

Em um dos pontos visitados pela primeira-dama há trabalho de paisagismo no canteiro central e áreas de jardins externos das empresas Coplast e Impram. “Se todos fizessem o que elas estão fazendo a cidade ganharia muito e é justamente isso que eu preciso passar para as pessoas. Essa vontade de tomar o que é seu, não só do portão para dentro de casa, mas do lado de fora também. O Distrito também precisa muito da nossa atenção”, afirmou.

A presidente da comissão de paisagismo agradeceu ainda o trabalho realizado por essas duas empresas e disse que gostaria de ver outras do Distrito industrial adotando uma área do projeto paisagístico para garantir sua manutenção permanente e, consequentemente, revitalizar e embelezar o espaço. “Estão de parabéns e tenho certeza que não vou precisar convencer as outras empresas. Elas virão, quando perceberem que estamos fazendo, se juntarão a nós”, finalizou.