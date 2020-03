Manaus terá mobilização contra o sarampo neste sábado, 14

Se existem protocolos de saúde que estão em nossas mãos, cabe a nós conservá-los: seja por responsabilidade com o nosso bem-estar ou com os demais a nossa volta. A vacinação é um desses procedimentos e pode salvar muitas vidas.

O sarampo é uma doença que podemos evitar. Basta garantir o esquema completo vacinal de uma dose aos 6 meses, uma dose com 1 ano de idade e o reforço aos 15 meses. Duas doses para adultos até 29 anos e uma dose para quem tem de 30 a 59 anos.

A vacina contra o sarampo é a única maneira de prevenir a doença. Por isso, neste sábado, 14/3, a Prefeitura de Manaus dará início a uma grande mobilização, com a intensificação da vacina em 40 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), distribuídas em todas as zonas de Manaus, que estarão abertas para receber a população.

Vale ressaltar que além deste dia, durante todo o ano é possível receber a vacina nas unidades de saúde para a faixa-etária de seis meses a 49 anos. Basta escolher a mais próxima de você, acessando: https://semsa.manaus.am.gov.br/localizacao-das-unidades-de-saude/. São 183 salas de vacina que disponibilizam a dose de forma gratuita em Manaus. Se você tem o cartão de vacinação é importante levá-lo.

Quem ainda não garantiu a imunização ou não completou o esquema vacinal, mantém o risco de transmissão da doença e coloca em cheque a saúde daqueles que ama.

O sarampo é uma doença infecciosa aguda, altamente contagiosa e afeta, principalmente, crianças. A transmissão ocorre por meio de secreções ao tossir, espirrar ou falar. Crianças desnutridas e menores de 1 ano de idade podem ter complicações mais graves. E vale reforçar: o sarampo é uma doença grave e pode se contraído por pessoas de qualquer idade, podendo causar a morte.

Os sintomas principais são febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido e mal-estar intenso, além de manchas vermelhas no corpo.

As complicações pelo sarampo incluem cegueira, diarreia grave, encefalite, infecções no ouvido e infecções respiratórias graves, como pneumonia, podendo levar a óbito.

Além da tríplice viral, que imuniza contra sarampo, caxumba e rubéola, a intensificação, organizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), vai oferecer outras vacinas, incluindo a imunização contra febre amarela e o Papiloma Vírus Humano (HPV), que é o principal causador do câncer de colo de útero.

Não deixe um vírus derrubar você e toda a rede de proteção conquistada com o esforço de todos até aqui. Proteja-se e garanta sua imunidade para o resto da vida!