Manaus terá 12 pontos de vacinação neste sábado

A Prefeitura de Manaus irá operar com 12 pontos de vacinação contra a Covid-19 neste sábado, 7/5, com a oferta da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses do imunizante. As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) irão atender a população que não tem disponibilidade de buscar a vacina durante a semana, em quatro pontos estratégicos e oito unidades básicas de saúde.

A vacina para crianças de 5 a 11 anos será ofertada de 9h às 16h, no Studio 5, zona Sul; Parque Cidade da Criança, zona Centro-Sul; e sambódromo, zona Centro-Oeste. Já no shopping Via Norte, zona Norte, a vacinação infantil será das 10h às 16h.

Para pessoas de 12 anos de idade ou mais, a imunização funcionará em dois pontos estratégicos, Studio 5 e sambódromo, de 9h às 16h. Outras oito unidades da Semsa irão atender esse público de 8h às 12h.

A lista com endereços de todos os pontos de vacinação, horários e vacinas disponíveis pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br), e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, ressalta que a imunização contra a Covid-19 possibilitou os índices positivos e as flexibilizações nas medidas de restrições, porém, muitas pessoas ainda não estão completamente protegidas.

“O Vacinômetro municipal aponta que mais de 1,8 milhão de moradores de Manaus já tomaram a primeira dose, mas cerca de 259 mil estão com a segunda dose em atraso. A terceira dose, liberada para o público acima de 18 anos e que já alcançou mais de 691 mil pessoas, é essencial para proteção contra casos graves da doença, assim como a quarta dose, que pode ser tomada por pessoas de 50 anos ou mais, trabalhadores da saúde e para imunossuprimidos”, detalha Djalma.

O secretário orienta que as crianças e os adolescentes devem estar acompanhados pelos pais ou responsáveis, portando carteira de vacinação, documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) ou CPF.

“Os jovens devem estar saudáveis e, no caso das crianças, não podem ter recebido nenhum outro imunizante nos 15 dias anteriores. Se eles tiverem alguma comorbidade e forem tomar a terceira dose, também é obrigatório levar um laudo médico que comprove essa condição”, acrescentou.

Pessoas com 18 anos ou mais devem levar o cartão de vacinação e um documento de identificação com foto.

Influenza e sarampo

Neste sábado, a Prefeitura de Manaus segue atendendo o público-alvo da Campanha de Vacinação Contra Influenza e Sarampo, iniciada no último dia 4 de abril. Os imunizantes serão ofertados no sambódromo, zona Centro-Oeste, e no Studio 5, zona Sul, de 9h às 16h, além das unidades de saúde de horário ampliado, de 8h às 12h.

Os endereços das salas de vacinas que funcionam no sábado também estão disponíveis no site da Semsa, ou diretamente no link bit.ly/ubshorarioampliado, e nas redes sociais da secretaria (@semsamanaus no Instagram, e Semsa Manaus no Facebook).

A vacina contra o sarampo (tríplice viral) pode ser buscada por trabalhadores da saúde. Já o imunizante contra a influenza pode ser tomado por crianças de 6 meses a menores de 5 anos, idosos de 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. É necessário apresentar a caderneta de vacinação e, no caso das crianças, também o Cartão do SUS.

*Com assessoria