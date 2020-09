Manaus tem previsão de mais chuva neste final de semana

Choveu 27,2 mm em Manaus, na madrugada e manhã desta sexta-feira (25/9). Conforme previsão do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), mais água deve cair na cidade neste sábado (26/9) e no domingo (27/9). Segundo o meteorologista Ricardo Dallarosa, os ventos que acompanharam a chuva desta sexta atingiram cerca de 60 km/h, o que representou riscos, como quebra de galhos de árvores e destelhamentos de imóveis.

De acordo com os registros da estação meteorológica automática do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), localizada no bairro Adrianópolis, e dos aeroportos Ponta Pelada, na Vila Buriti, e Eduardo Gomes, no bairro Tarumã, a chuva desta sexta ocorreu entre aproximadamente 3h da madrugada e 8h da manhã.

O Sipam informou que, até 8h, choveu 27,2 mm. Segundo Ricardo Dallarosa, que integra a equipe da instituição, isso representa um volume de 27 litros por metro quadrado, na cidade. Ele explicou a relação entre os milímetros de chuva por metro quadrado e as consequências desse volume de água.

“Um aspecto importante é saber quanto tempo passou-se para a ocorrência desse evento (fenômeno). Quanto menor esse tempo, maior é a intensidade e por consequência, mais significativos os reflexos no ambiente. No período em que ocorreu, não representou grande risco”, afirmou, ao destacar que choveu por algumas horas.

Conforme Dallarosa, outro aspecto a ser considerado é o local atingido pela chuva. Dependendo das áreas, o volume de chuva pode causar mais danos. “Na beira de um igarapé e com pouco tempo de ocorrência, o reflexo poderia ser bastante diverso daquele em ambiente elevado, de onde o escoamento deve ocorrer rapidamente sem provocar risco ou dano. Assim, uma forma de se avaliar uma relação de dano é analisar-se a intensidade e a localização do fenômeno”, disse ao Portal do Marcos Santos.

Em resumo, na avaliação do meteorologista, o fenômeno desta sexta-feira “não representou risco pela chuva mas pelos ventos que atingiram cerca de 60 km/h, com potencial de provocar quebra de galhos em árvores com riscos para a rede pública de distribuição de energia e possíveis destelhamentos em construções mais vulneráveis”.

Previsão do tempo

De acordo com o Sipam, a previsão para este sábado é de tempo “parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Já para o domingo, a previsão é de dia “nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva”.

Nos dias, a previsão é de ventos fracos. A temperatura mínima deve ser de 24°C e, a máxima, de 32°C, nos dois dias.

Fonte: PMS