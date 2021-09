Manaus tem atos pró-Bolsonaro no Dia da Independência

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram neste feriado de 7 de Setembro, atos a favor do governo federal em locais diferentes e, praticamente, no mesmo horário.

A do Centro da cidade teve o empenho do coronel da reserva do Exército Brasileiro Alfredo Menezes, que convidou simpatizantes para manifestação, na Praça do Congresso, no Centro Comercial da capital do Amazonas, que começou por volta das 15h e encerrou agora a pouco, às 17h05 .

Entre as pautas da manifestação foi a defesa e apoio ao presidente da República. Segundo a Polícia Militar no local, passaram mais de 7 mil pessoas na manifestação. Em certo momento, outros grupos foram para outros atos na cidade. Somente pró-Bolsonaro haviam três manifestações na capital amazonense. (D24AM)