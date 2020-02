Manaus sediará jogo entre Brasil e Paraguai em eliminatória para a Copa

A Arena da Amazônia será palco da fase eliminatória da América do Sul para a Copa do Mundo no Qatar em 2022. De acordo com o site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no dia 12 de outubro de 2021, a seleção brasileira enfrentará o Paraguai pela vaga no mundial de futebol.

Além de Manaus, outras sete cidades diferentes foram escolhidas para receber a seleção comandada por Tite, são elas Recife, Brasília, São Paulo, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Segundo a CBF as escolhas das cidades levaram em consideração os critérios técnicos e roteiros democráticos que abrangem todas as regiões brasileiras. Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira, declarou à CBF que o planejamento iniciou em novembro do ano passado.

“Conhecemos bem as estruturas nos diferentes estados e fizemos um estudo muito aprofundado. Acima de muitas questões colocadas na discussão pautamos nossa decisão pela garantia de bons gramados e a certeza de que levaríamos a equipe para todas as regiões do Brasil”, explicou Juninho Paulista.

Confira o roteiro da seleção:

Brasil x Bolívia

Local: Arena Pernambuco (Recife-PE)

Data: 27/03/2020

Brasil x Venezuela

Local: Estádio Mané Garrincha (Brasília-DF)

Data: 03/09/2020

Brasil x Argentina

Local: Arena Corinthians (São Paulo-SP)

Data: 13/10/2020

Brasil x Equador

Local: Arena Fonte Nova (Salvador-BA)

Data: 12 ou 13/11/2020

Brasil x Peru

Local: Estádio Beira-Rio (Porto Alegre-RS)

Data: 30/03/2021

Brasil x Uruguai

Local: Estádio Maracanã (Rio de Janeiro-RJ)

Data: 08/06/2021

Brasil x Colômbia

Local: Estádio Morumbi (São Paulo-SP)

Data: 02/09/2021

Brasil x Paraguai

Local: Arena da Amazônia (Manaus-AM)

Data: 12/10/2021

Brasil x Chile

Local: Estádio Mineirão (Belo Horizonte-MG)

Data: 11/11/2021

fonte: ACRÍTICA