Manaus sediará encontro nacional de ex-alunos das FMA

Encontram-se abertas as inscrições para o XV Encontro Nacional das Ex-alunas/os das Filhas de Maria Auxiliadora – FMA, a realizar-se em Manaus de 09 a 12 de julho próximo. Manaus foi escolhida como sede desde 2017, pelos participantes do XIV Encontro Nacional, ocorrido em Porto Alegre – RS. São esperados de 100 a 120 participantes vindos de todos os Estados Brasileiros onde existem Casas das FMA, além dos residentes em Manaus.

O tema central do Encontro, Por uma Igreja em saída: no Encontro se opera a Graça, tem por objetivo buscar responder aos desafios da atualidade, atendendo aos apelos da Igreja como carisma salesiano. São anfitriãs as Federações Laura Vicuña – Colégio Nossa Senhora Auxiliadora – CNSA e Santa Teresinha – Centro Educacional Santa Teresinha – CEST, sediados em Manaus, junto com a Uniões de Ex-alunas/os que lhes são afiliadas.

As Filhas de Maria Auxiliadora – FMA, mais conhecidas como Irmãs Salesianas, e as Associações de Ex-alunas/os fazem parte dos 31 grupos que compõem o conjunto de diferentes instituições e movimentos católicos que formam a Família Salesiana. seguem o carisma e a missão propostos por Dom Bosco e se fundamentam na espiritualidade e nos escritos de São Francisco de Sales – daí salesianos – que propunha a alegria como caminho para a santidade.

As inscrições para o XV Encontro podem ser feitas mediante o envio de ficha de inscrição preenchida e do comprovante de pagamento da taxa de inscrição para o e-mail [email protected] ou pelo whats app (092)98801.5757.

As ex-alunas e ex-alunos das FMA constituem o grupo mais numeroso da Família Salesiana. Se reúnem em Associação Mundial com sede em Roma, denominada Confederação, composta pelos Conselhos de Federações. Essas Federações são representativas das Uniões, existentes onde quer que haja uma casa FMA, que acolhem a todos os que livremente se inscrevem e se empenham em observar os Estatutos. Independente de distinções étnicas, sociais, culturais e religiosas, todos os que passaram um dia pelas obras FMA são ex-alunos e podem associar-se livremente.

No Brasil há nove Federações, a saber: Santa Catarina de Sena – São Paulo, Maria Auxiliadora – Recife, Madre Mazzarello – Belo Horizonte, Nossa Senhora da Paz – Cuiabá, Nossa Senhora Aparecida – Porto Alegre, Nossa Senhora da Penha – Rio de Janeiro, Imaculada Auxiliadora – Campo Grande, Laura Vicuña – Manaus e Santa Teresinha – Manaus e alto rio Negro. Informações sobre o evento estão disponíveis com ex-alunas das duas Federações anfitriãs e pelo endereço eletrônico citado.