Manaus recebe pacote de obras no sistema de transporte

Como parte complementar à intervenção no transporte coletivo público da capital, a Prefeitura de Manaus inicia uma grande transformação na estrutura física do sistema com reformas e reconstrução de terminais, além da construção de novas estações para levar mais conforto e facilidade aos usuários e ao trânsito da cidade.

Segundo o prefeito Artur Virgílio Neto, as obras são reflexo do equilíbrio fiscal do município. “Estamos com um grande contingenciamento de receitas no orçamento, mais isso não afetará em nada nossas obras. Essas continuarão de vento em popa, pois o dinheiro está todo preservado e à disposição efetiva da prefeitura. Em uma mão temos as operações de créditos definidas antes mesmo da pandemia e que farão com que as melhorias na infraestrutura de Manaus não parem. Na outra, estamos economizando nas despesas do município, cortando cargos, contratos, para enfrentarmos a redução de receita em razão da crise econômica”, explicou o prefeito.

O novo pacote de obras contempla a transformação de três paradas centrais em estações de transferência: Estação Arena, na Avenida Constantino Nery; Estação Santos Dummont, na Avenida Torquato Tapajós, e Estação Parque das Nações, na Avenida Max Teixeira. Os serviços serão executados pela empresa Platinum Construções Ltda., vencedora do processo licitatório que irá trabalhar, simultaneamente, nos três locais a partir de segunda-feira, 18/5, com a fase de instalação de canteiro e criação de projeto.

A primeira etapa das obras é o levantamento topográfico e confecção de projetos, que irá incluir a reforma de telhas, instalação de novas estruturas metálicas. O projeto seguirá o modelo implantado na estação de transferência construída na avenida Constantino Nery durante as obras do complexo viário Ministro Roberto Campos. Todas as estações serão entregues com passarelas equipadas com elevadores, piso tátil, rampas de acessibilidade, bancos metálicos e banheiros. As obras serão entregues em dezembro deste ano.

Assim como a estação no complexo viário da Constantino Nery, as estações Arena, Santos Dumont e Parque das Nações também estarão situadas no perímetro do corredor Sul/Norte, entre os terminais de integração 1 (Constantino Nery) e 3 (Cidade Nova). Nessas estações, os passageiros que vêm nos coletivos procedentes dos bairros irão desembarcar e seguirão a viagem utilizando ônibus articulados ou bi-articulados. Trezentos ônibus novos também deverão ser entregues a partir do segundo semestre. Não há cobrança de passagem nas estações de transferência.

O usuário também poderá acessar as novas estruturas para dar início a uma viagem. Dentro da estação, ele adquire o Cartão Cidadão e compra os créditos necessários para as viagens. A utilização do smart-card nos coletivos será prioritária, mas a passagem também poderá ser paga em dinheiro. A operação do sistema de transporte coletivo será acompanhada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com a presença de fiscais para verificar a cumprimento da frota, conferir horários das linhas, promover o ordenamento das estações e garantir o acesso seguro aos usuários.

O valor do contrato das obras foi estimado em R$ 7.346.425,77 para a Estação Arena; R$ 5.819.848,35 para a Estação Santos Dummont, ambas no bairro Flores, e R$ 6.150.068,79 para a nova estação Parque das Naçoes, na Colônia Santo Antônio.

Terminais

Como já anunciado pelo prefeito Artur Virgílio Neto, o Terminal 1 (Constantino Nery) será totalmente demolido e no local será construído um novo e moderno terminal, fundamental para atender a grande demanda de transporte coletivo na capital. O contrato com a J Nasser Engenheria Ltda., no valor de R$ 10,3 milhões, foi licitado mediante anteprojeto confeccionado pelo consórcio formado pelas empresas Serviços Técnicos de Engenharia (STE) S.A e AGC Engenharia Ltda. O prazo de construção de 270 dias é contado a partir do início das obras.

“Esse era um desejo antigo, de retirar a estrutura ultrapassada do T1 e fazer ali algo mais moderno e que tenha mais a ver com a Manaus de hoje”, revelou o prefeito de Manaus, explicando que, antes do início da obra, estão sendo realizados estudos topográficos da área e que também serão realizadas reuniões com os vendedores ambulantes do local para que seja feito o remanejamento ou a indenização desses comerciantes.

Já os terminais 3 (Cidade Nova) e 5 (São José) serão reformados. A obra do Terminal 3 se inicia nesta segunda-feira, 18, e será executada pelo Consórcio Rego Mendes & Mosaico Engenharia, ao custo total de R$ 3.057.188,68 e com prazo de 120 dias para conclusão.

O equipamento receberá reforma dos boxes, banheiros, revisão geral das instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, drenagens profundas e superfícies, instalação de estação de combate a incêndio, reparos nas passarelas, piso, cobertura, recomposição dos alambrados, pintura geral e sinalização vertical e horizontal. Uma grande reforma que irá garantir uma excelente trafegabilidade aos usuários do transporte público.

De acordo com o IMMU, durante a reforma do terminal, não haverá interrupção de atendimento aos usuários nem necessidade desvio de trânsito. Conforme o cronograma, a reforma será realizada por etapas, em trechos dentro dos terminais. Quando uma etapa for concluída, a parada de ônibus fica liberada e a obra segue para outra parada.