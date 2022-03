Manaus inova no combate ao lixo com coletor flutuante na zona rural

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), entregou, neste domingo (20), um coletor flutuante, instalado na comunidade Nossa Senhora do Livramento, localizada no baixo rio Negro, na zona rural da capital. Desenvolvido por servidores da Semulsp, o equipamento vai ajudar a combater o descarte irregular de resíduos sólidos na área. Uma equipe de conscientização ambiental do órgão esteve na comunidade orientando sobre o descarte correto do lixo e o uso da lixeira flutuante.

De acordo com o coordenador da coleta seletiva da Semulsp, Luiz Paz, mais coletores fluviais serão entregues em outras comunidades nos próximos dias.

“Vamos instalar 12 lixeiras flutuantes que são assistidas pela Semulsp, que farão a diferença na limpeza. Essa é uma recomendação do nosso prefeito David Almeida e do nosso secretário Sabá Reis, que tenhamos um olhar especial para as questões ambientais”, destaca Paz.

Os garis da Semulsp realizam o recolhimento do lixo na comunidade e levam até o coletor flutuante. Os servidores da educação ambiental recomendam à comunidade que não descarte lixo orgânico, mas que faça adubo para plantas e outras utilidades. A equipe de conscientização seguirá na comunidade em toda a semana, orientando sobre o descarte do lixo.