Manaus ganha expertise em Paris para promover sua maratona internacional

A participação de Manaus na “Maratona de Paris 2022” teve emoção de pódio, ontem (3), para a Prefeitura que pela primeira vez promoveu a Maratona Internacional de Manaus junto a atletas profissionais e amadores e posicionou a cidade entre expositores de diversas nacionalidades na Run Experience, uma das mais importantes feiras de esporte do mundo.

Assim como a prova de ontem em Paris, a Maratona de Manaus 2022, com 42 quilômetros, também terá percurso pelos principais pontos turísticos da capital no dia 23/10, como parte das comemorações pelos 353 anos de Manaus.

Os dias de prova e de estande na França contribuíram para que a equipe da Prefeitura de Manaus, ampliasse o uso de estratégias e ferramentas que vão engrandecer a prova a ser realizada em outubro. A ideia é atrair maratonistas estrangeiros e internacionalizar o evento, tornando-o gradualmente conhecido pelo público que viaja para correr e fomenta o turismo esportivo.

“O prefeito David Almeida teve uma percepção incrível de engrandecer a maratona de Manaus que queremos realizar. Estamos buscando referências com quem possui a experiência e já atrai corredores do mundo inteiro. Aqui vimos exemplos de como organizar e executar grandes eventos como a Maratona de Paris. Além disso, se nós imaginarmos o grande número de pessoas que viaja para este tipo de evento, Manaus só tem a ganhar”, explica o subsecretário de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), Aurilex Moreira.

Ainda segundo ele, a gestão municipal vem trabalhando para melhorar as condições da cidade e sua capacidade de receber turistas com melhor infraestrutura urbana.

“Uma das preocupações que temos é com o nosso clima, ainda ‘pesado’ para quem vem de fora e está acostumado com temperaturas mais baixas. Teremos pontos de hidratação e ‘refrescância’, provavelmente de três em três quilômetros para evitar o desgaste dos corredores. Nós garantimos que todos os corredores que forem a Manaus serão muito bem tratados não só pelas estratégias que estamos planejando, como também pela própria população, que é sempre muito acolhedora”, destaca o diretor de Esportes da Semjel, João Paulo Janjão, sobre a estrutura que a organização da prova, com o apoio da prefeitura, está planejando para a maratona em Manaus.

Aquecimento

A corredora manauense Manoela Leal foi para a França participar da Maratona de Paris neste domingo. Treinando há um ano e meio, ela decidiu apostar na participação no evento fora do Brasil para se desafiar.

“Em Manaus eu costumo treinar três vezes por semana na área da Ponta Negra e Alphaville. Estou ansiosa para participar da minha primeira maratona aqui em Paris e já estou de olho no evento de Manaus. Só não sei se farei a meia maratona lá ou os 42 quilômetros”, comenta, enquanto se aquecia para a prova, na avenida Champs Élysées.

A Maratona de Manaus 2022 será realizada em 23/10, com a prova de 42 quilômetros. Também haverá provas de 21 quilômetros, 5 quilômetros e na categoria Kids, no dia 22. As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas pelo site www.maratonademanaus.com.br, com instruções em inglês, espanhol e francês, além do português. A expectativa é que mais de 5 mil pessoas se inscrevam na prova.

