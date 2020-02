Manaus FC vence Coritiba e passa à segunda fase da Copa do Brasil

Com um público de 17.123 torcedores, o Manaus FC venceu por 1×0 o Coritiba-PR e se classificou para a segunda fase da Copa Continental do Brasil. A renda da partida foi de R$ 280 mil, e o próximo desafio do clube amazonense será contra o Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul. O time conta com o apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), que desonerou a equipe do pagamento de aluguel do estádio.

Para que os torcedores tivessem acesso ao estádio de forma segura, foi montada uma operação especial que envolveu Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM); Polícias Civil e Militar; Corpo de Bombeiros; Ouvidoria da Segurança Pública; Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), além de órgãos municipais.

O diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, destacou o apoio da fundação ao futebol amazonense, mais uma vez fazendo parte de um momento histórico do esporte local. Ele também falou sobre a presença do torcedor na arena.

“Desde o início da nossa gestão procuramos apoiar o futebol amazonense e hoje estamos colhendo os frutos desse apoio. A classificação para a 2ª fase da competição foi mais que merecida, por todo o trabalho que vem sendo realizado. O público também fez a sua parte e mais uma vez mostrou o quanto Manaus gosta de futebol”.

Esquema de segurança

Como normalmente acontece em jogos com a presença de grandes públicos, foi montada uma unidade do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) dentro do estádio. No local, os representantes dos órgãos acompanharam a movimentação fora do estádio por meio de câmeras do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

Cerca de 250 policiais militares, civis e agentes do Corpo de Bombeiros realizaram a segurança no entorno do estádio, e nenhuma ocorrência grave foi registrada antes, durante ou após a partida. Os torcedores com algum tipo de deficiência física também puderam acessar o local por uma entrada diferenciada.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado por chances de finalização para ambos os lados. Quase no fim do período veio o único gol da partida, marcado por Rossini, para o delírio dos torcedores presentes.

Já no segundo tempo, muita tensão e ânimos aflorados, mas o Gavião conseguiu manter o resultado. O goleiro Jonathan, do time amazonense, defendeu uma cobrança de pênalti e, mesmo com sete minutos de acréscimo e a expulsão de um jogador do time da casa, o placar terminou favorável ao Gavião do Norte.