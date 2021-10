Manaus FC e Ypiranga-RS empatam em jogo pela Série C na Arena da Amazônia

Na tarde deste domingo (17), a partida na Arena da Amazônia que teve público de 14 mil pessoas para assistir Manaus FC e o Ypiranga-RS foi emoção do começo ao fim. O time gaúcho inaugurou o placar aos dois minutos do primeiro tempo em falta cobrada por Sodré e lance concluído num desvio de Quirino fazendo tufar a rede de Matheus Inácio.

A torcida esmeraldina confiante em seu time, viu a esperança virar realidade aos 19 minutos em lance protagonizado por Igor que fez um cruzamento pela direita e cabeceio certeiro de Gabriel Davis no gol adversário. O placar final ficou em 1 a 1.

Assista aos gols da partida:

Com a partida de hoje, o Manaus FC chega aos cinco pontos e mantém a liderança do grupo D da Série C e o Ypiranga continua na quarta posição.

Na quarta rodada do quadrangular da Série C, Manaus FC e Ypiranga-RS voltam a se enfrentar em Erechim, no Colosso da Lagoa, no próximo domingo, dia 24, às 18h.