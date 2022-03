‘Manaus Faz Cultura’ leva oficina workshow para crianças da comunidade São Pedro

O “workshow” da banda Di Bubuia passou no edital “Manaus Faz Cultura”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura) e Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), e vai animar crianças da comunidade Parque São Pedro, no Tarumã, neste sábado, 26/3, na Escola Municipal João Aparecido Alves dos Santos, localizada na rua Goiânia, 2.280, zona Oeste.

A Di Bubuia é a primeira banda do Amazonas a fazer música exclusivamente para crianças volta aos palcos em grande estilo, fazendo um “workshow” para crianças que conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Di Castro Comunicação e Eventos, Riffs Academia de Música e DaHora Soluções Criativas.

O raio de ação do edital atinge os mais variados públicos periféricos e faixas etárias, explicou o presidente do Concultura, Tenório Telles. “Desde a construção de instrumentos até a composição e execução musical, as oficinas propiciam essas oportunidades”.

“Todos da banda Di Bubuia somos professores, por isso desenvolvemos um workshop que mistura um projeto nosso de preservação do meio ambiente, com confecção de instrumentos musicais reciclados. Tudo isso acontecerá pelo período da manhã e à tarde a banda fará o show, para que as crianças vejam na prática o que elas aprenderam nas oficinas no palco”, explicou a vocalista, Milena Di Castro.

A banda Di Bubuia iniciou seus trabalhos em 2000, tocando na noite manauara, MPB e música alternativa, sempre apresentando composições de seus músicos. Quando a vocalista engravidou, ela iniciou um trabalho de pesquisa musical infantil e pensou em fazer um único show, porém, hoje, a banda com 22 anos, trabalha exclusivamente há 17 anos no cenário musical infantil, sendo convidada em 2009 para o Festival Internacional da Música Infantil e Caribenha, mas à época, acabou não indo.

Compõem a banda Di Bubuia: Milena Di Castro (vocais, brinquedos e latas), Marcos Chaves (vocais e contrabaixo), Márcio Aguiar (violões de 6 e 7 cordas), Frank Saboia (guitarra), Álvaro Nascimento (trompete e tuba), Leonardo Pimentel (percussão) e Thiago Leão (bateria).

As oficinas

Todas as crianças passarão pela palestra de Educação Ambiental, que começará às 9h, e seguirão divididas para as salas onde ocorrerão as demais oficinas musicais.

Como o Tarumã é uma das principais bacias hidrográficas que compõem a capital amazonense, será apresentado o antes e o agora dos principais extintos pontos turísticos e como as crianças podem ajudar a preservar o meio ambiente.

O show

A banda Di Bubuia fará o show com uma hora de duração, às 15h, para as crianças no auditório da escola, no 3º andar, com muita música infantil e de roda.

