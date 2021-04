‘Manaus está preparada para enfrentar uma cheia de até 30 metros’, afirma David Almeida

O prefeito David Almeida afirmou que Manaus está preparada para a cheia dos rios Negro e Amazonas, que, de acordo com estudo hidrológico, pode ser uma das maiores dos últimos 100 anos, se aproximando dos 30 metros. A declaração aconteceu durante a operação “Cheia 2021”, realizada nesta segunda-feira, (19), no Beco do Pescador, no Mauazinho, zona Leste da capital. O prefeito também anunciou que os investimentos da Prefeitura de Manaus serão de até R$ 48 milhões.

“Nós estamos preparados para uma cheia que fique entre 28 e 30 metros. São quase 3 mil metros de ponte que serão construídos para toda Manaus, em 19 áreas mapeadas. Nós estaremos em todas essas áreas levando o auxílio, a mão amiga da prefeitura. Estamos iniciando os trabalhos para minimizar os danos que essa subida dos rios irá causar na nossa cidade e, principalmente, na nossa população’, enfatizou Almeida.

Para conhecer a realidade das famílias que moram na comunidade, David Almeida e o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, chegaram ao local de lancha e caminharam pelas pontes, já construídas pela Casa Militar, para conversarem com a população.

Coordenada pelo Comitê Gestor de Pronta-Resposta, a operação “Cheia 2021” é formada por representantes das secretarias municipais de Infraestrutura (Seminf), Limpeza Urbana (Semulsp), Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Casa Militar, Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e o Fundo Manaus Solidária.

“Nós temos um alerta de 29 metros, e a gente pode acessar recursos do governo federal, caso haja um dano grande à população, mas nesse momento ainda não se faz necessário decretação de estado de emergência. No momento, o que nós estamos fazendo é com recursos próprios para essas ações. Já estamos providenciando compra de alimentos, mantimentos, kits higiene, kit dormitório e Equipamentos de Proteção Individual, os EPIs”, informou.

Sobre os gastos para a aquisição de madeiras, o prefeito informou que boa parte do material utilizado até o momento pela Prefeitura de Manaus vem de doações realizadas por órgãos fiscalizadores.

“As madeiras que estamos colocando nas ruas, nós não estamos gastando, porque conseguimos várias doações. Existem muitas madeiras apreendidas há dois anos. Já solicitamos da Polícia Federal essa ajuda. Nós estamos requisitando essas madeiras para que além dessas pontes, possamos recuperar todas as pontes permanentes que têm na cidade de Manaus, após o término da enchente”, finalizou.

Ajuda

Conforme monitoramento hidrológico, em 2021, Manaus deverá ter uma das cinco maiores cheias da sua história. Ciente disso, o chefe do Executivo municipal informou que ao menos 4 mil famílias deverão ser contempladas pela ação.

“A prefeitura tem ido às ruas, aos becos, às vielas, às ladeiras para poder dar solução ao sofrimento da população. Eles esperam muito de nós. E quando o nosso trabalho chegar, a população vai enxergar que tem um grupo de pessoas preocupadas com o bem-estar social. A prefeitura está atuante, está atenta e vai em todos os lugares para buscar resolver os problemas”, assegurou o prefeito.

*Com informações da assessoria