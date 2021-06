Manaus está fora da Copa América no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e o ministro-chefe da Casa Civil, o general Luiz Ramos, confirmaram nesta terça-feira (1/6) a realização da Copa América no Brasil em consenso com a CBF e a Conmebol. Os jogos serão realizados de 13 de junho a 10 de julho e terão, a princípio, quatro sedes: Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia.

Os jogos não receberão público. As delegações das seleções terão número limitado de profissionais.

A Conmebol divulgará a tabela da Copa América nos próximos dias. A tendência é que a abertura seja em Brasília e o encerramento ocorra no Maracanã. Os jogo em Cuiabá serão na Arena Pantanal. O ministro não esclareceu qual estádio de Goiânia receberá as partidas com portões fechados.