Manaus encerra divulgação em Barcelona com novidades para o esporte local

A implementação de 50 novos pontos de práticas esportivas preparados pela prefeitura para o incentivo à saúde e à qualidade de vida foi anunciada pelo prefeito David Almeida, que correu hoje (8), a Maratona de Barcelona, na região da Catalunha, na Espanha. David Almeida disse que o projeto terá início imediato, sendo também uma das ações de engajamento da população local à Maratona de Manaus 2022, que acontece em outubro.

“Vivemos em uma das melhores cidades do Brasil em saúde básica. Agora, nós queremos trabalhar a transversalidade. A cidade está dando a volta por cima depois da Covid-19, e nós queremos transformá-la ainda mais, tornando-a referência com mais infraestrutura, mais cultura, mais educação e mais esporte”, explicou o prefeito, acrescentando sobre a importância das ações de fomento ao turismo esportivo em Manaus, desenvolvidas com a divulgação da maratona da cidade internacionalmente.

“Nós estamos criando atrações para tornar Manaus uma cidade ainda mais encantadora para os visitantes. Nós temos o turismo étnico, o turismo cultural e agora nós queremos trazer o turismo esportivo, que movimenta as pessoas em todo o mundo, com hotéis, táxis e restaurantes lotados nas cidades, com a economia aquecida. Nós queremos fazer isso em Manaus”, comentou.

Para se ter uma ideia do volume de visitantes em provas como esta, a Maratona de Barcelona, neste domingo, contou com 27% de inscritos estrangeiros. Neste ano, parte do valor arrecadado com as inscrições foi revertida a refugiados da guerra na Ucrânia por meio da Cruz Vermelha Internacional.

Maratona em Manaus

Além do desafio da própria corrida, maratonistas que visitaram o estande de Manaus nos dias 6 e 7 de maio, e correram em Barcelona ressaltaram a importância de um evento deste tipo na Amazônia.

“As maratonas levam as pessoas a correrem por diversos motivos: dentro da saúde para reduzir a obesidade, o colesterol, a pressão alta, por exemplo. Eu viajo para correr. Estou buscando fazer as seis maiores maratonas do mundo. Eu gosto de viajar para correr. E é por meio da corrida que se tem um nicho incrível para o turismo e a economia local. Para Manaus, que é uma cidade tão rica de turismo e de cultura, realizar uma corrida é uma oportunidade incrível”, disse a maratonista Alana Sicoli, de São Paulo, afirmando sua vontade de participar da prova na capital do Amazonas.

“Para mim, a Amazônia é o pulmão do mundo e é uma coisa que todos deveríamos conservar. O esporte nos faz ter saúde, nos faz estar bem, ter uma boa alimentação. Tomara que eu possa fazer uma maratona para conhecer Manaus”, disse o espanhol Francisco Javier.

O secretário de Comunicação, Israel Conte, explicou que a gestão municipal tem trabalhado suas ações de forma integrada e a comunicação tem atuado em amplo diálogo com as pastas de Turismo e Esporte a fim de auxiliar nesta estratégia de retomada da economia.

“A comunicação municipal atuou em Paris e agora em Barcelona, para atrair atletas de todas as partes do mundo para a maratona de outubro em Manaus. O processo de divulgação da nossa maratona começou também na capital amazonense, para que nossos atletas locais possam participar deste grande evento”, disse.

Barcelona

A Prefeitura de Manaus realizou durante três dias ações para divulgar a Maratona de Manaus na capital da Catalunha, na Espanha. Além dos dois dias de estande, que apresentou aos visitantes detalhes da prova a ser realizada no Amazonas, o prefeito David Almeida participou da corrida neste domingo, cumprindo os 42Km da prova e reforçando o projeto de turismo esportivo em Manaus.

“Estamos levando a Manaus o sistema de organização, a expertise na construção de um evento deste porte, pois queremos fazer da Maratona de Manaus um evento mundial”, destacou o prefeito.

A Maratona de Manaus acontece nos dias 22 e 23 de outubro. As inscrições para as provas podem ser feitas no site maratonademanaus.com.br.

Com informações da Semcom