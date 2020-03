Manaus e área metropolitana sofrem novo blecaute

Bairros de Manaus registraram nova interrupção no abastecimento de energia elétrica nesta terça-feira (24). A Amazonas Energia informou que um novo blecaute atingiu a cidade após desligamento no Linhão de Tucuruí. É o segundo apagão em menos de 48 horas no estado.

As cidades de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo também ficaram sem fornecimento de energia.

Em Manaus, os relatos de desabastecimento tiveram início por volta de 11h50. Bairros como Centro, Aleixo, Nova Cidade, Alvorada, Presidente Vargas (Matinha), Santo Antônio, Colônia Antônio Aleixo e Distrito estão entre as áreas que registraram o problema.

Por volta das 12h50, o fornecimento voltou a ser restabelecido em algumas áreas.

O diretor presidente da Amazonas Energia, Tarcísio Rosa, informou que houve “desligamento intempestivo das linhas de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN), no trecho Silves e Manaus”.

“Foi um problema similar ao que aconteceu no domingo. O linhão já foi restabelecido e o nosso papel é ligar nossos alimentadores, nossas sustações. Acredito que em 30 a 40 minutos mais da metade cidade, ou quase toda a cidade, vai estar estabelecida”, disse.

No domingo, um blecaute atingiu a cidade de Manaus. O diretor presidente da Amazonas Energia, Tarcísio Rosa, informou que houve um problema no Linhão de Tucuruí.

A Amazonas Energia informou ainda informou que a interrupção chegou também aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Presidente Figueiredo, provocado por desligamento intempestivo das linhas de 500 kV do Sistema Interligado Nacional (SIN).