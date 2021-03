Manaus é a quarta cidade brasileira com mais clientes inadimplentes

Com aproximadamente 1 milhão de inadimplentes, de acordo com a Serasa, Manaus é a quarta cidade no ranking nacional dos devedores, estando atrás de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. Em todo o estado amazonense, são quase 1,5 milhão de pessoas negativadas. As informações são do G1.

A média da dívida do amazonense também é alta. Enquanto no restante do país o montante é de R$ 3,9 mil, no estado, a média gira em torno de R$ 4.033.

A gerente de marketing da Serasa, Nathália Dirani, o cenário é crítico. Em todo o país, são mais de 62 milhões de inadimplentes e 213 milhões de dívidas ativas.

“O Amazonas tem quase 1,5 milhão de pessoas inadimplentes, o que é quase a metade da população do estado. Se olharmos para Manaus, ela é a quarta cidade com o maior número no ranking do país, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. É, portanto, um cenário crítico. A média da dívida no estado é de R$ 4.033, enquanto no Brasil gira em torno de R$ 3.900”, explicou.