Manaus é a capital com maior queda de isolamento social entre as capitais

Desde o final de março, Manaus foi a capital brasileira que apresentou a maior diminuição no isolamento da população, caindo de 64,2% no dia 29 de março para 49,9% na última terça-feira (7).

A variação pode representar um aumento de mais de 17 mil pessoas circulando nas ruas. O afrouxamento da quarentena foi tendência em todas as capitais do país.

Os dados são compilados do Índice de Isolamento Social, da empresa In Loco, com base na localização de 60 milhões de telefones celulares em todo o país.

Fonte: In Loco

A queda no isolamento social preocupa as autoridades sanitárias do estado. Hoje (9), a diretora da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), Rosemary Pinto, voltou a afirmar que só o isolamento pode diminuir a ascendência da curva de infecção no estado.

Ontem (8), o Ministério da Saúde divulgou que o Amazonas tem o maior índice proporcional de casos da Covid-19, com 19,1 pessoas infectadas a cada 100 mil habitantes.

O sistema de saúde amazonense pode não aguentar o avanço do novo coronavírus. Com 899 casos confirmados, 40 mortes e 95% dos leitos ocupados, a saúde do Amazonas está à beira de um colapso.

Por ACrítica