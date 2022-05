Manaus Country Festival começa hoje com shows e rodeio no Povos da Amazônia

Evento no Centro Cultural Povos da Amazônia terá entrada gratuita e contará com praça de alimentação e espaço kids

Começa hoje (19) a segunda edição do *Manaus Country Festival* que reúne diversas atividades do mundo country com rodeios, shows musicais, espaço kids e praça de alimentação. A edição 2022 ocorrerá no Centro Cultural Povos da Amazônia, na Bola da Suframa, a partir das 17h.

De acordo com o coordenador do Manaus Country Festival, Arnaldo Neto, o evento terá entrada gratuita e é para toda família. Lembrando que menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

“Hoje vamos fazer as apresentações dos peões, competidores que participarão das provas dos tambores e das candidatas à Rainha do Rodeio. Na sexta e no sábado, teremos as provas e no domingo a grande final com escolha da Rainha do Rodeio”, adiantou.

O evento, que é realizado pelo Instituto Cultural de Desporto e Lazer do Amazonas (ICDLAM), terá shows de forró e sertanejo com Daniel Trindade, Guto Lina, Xiado da Xinela, Meninos do Xote, Sidney Chenkel, Trio Du Vale, Já Kero e Alziel Viola.

“Haverá participantes nos rodeios de outros estados das Regiões Norte e Centro-Oeste. É um evento realizado num local seguro, para você e toda a sua família aproveitarem bastante.”, completou Neto.

O local possui estacionamento com valor de R$ 5, e contará com uma Praça de Alimentação e Espaço Kids para que os baixinhos possam se divertir. Outras informações podem ser adquiridas por meio do contato: (92) 98119-1111.

