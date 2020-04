Manaus conta com sua doação contra a Covid-19

A Prefeitura de Manaus vem atuando no combate ao coronavírus e no socorro social à população local com o desenvolvimento de um conjunto de ações. Além do monitoramento de casos na capital, o reforço nas Unidades Básicas de Saúde, ações de conscientização e orientação, da construção de um hospital de campanha, entre outras medidas já tomadas, agora há uma conta bancária destinada especificamente à arrecadação de doações para o combate à Covid-19.

A proposta é maximizar o espírito de colaboração de quem vive em Manaus, que desponta nacionalmente com alto número de casos, preocupando autoridades nacionais da saúde. Podem fazer doações tanto pessoas físicas quanto jurídicas. Não há limite mínimo e nem máximo para os valores. O importante é sua participação e contribuição!

Na capital, ações solidárias já vêm mobilizando a população a se unir cada vez mais na luta contra a Covid-19. A criação do drive-thru solidário, no estacionamento da sede da Prefeitura, na Compensa, por exemplo, vem recebendo centenas de doações de roupas, calçados e alimentos, itens de limpeza e higiene destinados à proteção e cuidados das pessoas em situação de rua.

Os itens arrecadados são doados para pessoas assistidas e atendidas pelo Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), pelo Serviço de Acolhimento Amine Daou Lindoso (SAI Amine Daou) e pelo Centro de Convivência Estadual do Idoso (Ceci), no bairro Aparecida.

Agora, espera-se mais uma vez que o sentimento de solidariedade se fortaleça na população para mais esta doação, em um momento de pico de vítimas do vírus e cujo reforço de ações é mais que necessário.

De forma transparente, a população que quiser acompanhar a utilização dos recursos doados poderá acessar o site https://covid19.manaus.am.gov.br/, onde estarão disponíveis. O endereço eletrônico é o mesmo criado pela Prefeitura de Manaus, com informações e orientações de combate ao coronavírus.

Vale explicar que os valores arrecadados ajudarão inclusive na manutenção do hospital de campanha, criado dentro do Centro Integrado Municipal de Educação (Cime) do Lago Azul, em quatro dias, mas que vai necessitar de ajuda para funcionar e salvar vidas. Mais que nunca, sabe-se que um problema coletivo, precisa de soluções e ações coletivas. Manaus, precisa de você!

Os dados bancários para doar são:

Banco do Brasil

Agência:3563-7 | C.C:10.483-3 | Nome: PMM / Doação Covid-19 | CNPJ: 04.365.326/0001-73

Deixe o bem te contagiar. Doe!

Manaussolidaria.org