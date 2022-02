Manauara Shopping expõe fantasias históricas do Carnaval amazonense

A exposição “De outros carnavais” entrou em cartaz ontem (15) no Manauara Shopping (Avenida Mário Ypiranga, 1300, Adrianópolis, zona centro-sul) e revela fantasias históricas do Carnaval amazonense que pertencem ao acervo permanente da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Os vestidos de porta-bandeiras usados pela artista Ednelza Sahdo e a exposição tem a curadoria do artista plástico Turenko Beça.

Além dos vestidos de luxo, a boneca Kamélia também está na exposição que fica aberta à visitação até o dia 28 de fevereiro no Piso Castanheiras (em frente a Ramsons).

As peças da exposição pertencem a uma das personagens mais emblemáticas do Carnaval: as porta-bandeiras. Elas carregam o símbolo máximo da escola com leveza e graça em vestidos que chegam a pesar 40 quilos de acabamento luxuoso.

Ícone do Carnaval

Ednelza Sahdo tem mais de 50 anos de carreira, é atriz, cantora, diretora e professora de teatro, conhecedora profunda do carnaval amazonense, foi porta-bandeira da Escola de Samba Aparecida por 26 anos. “Ednelza Sahdo marca de modo indelével seu nome na história como uma das que mais contribuíram para beleza e a evolução do carnaval amazonense”, disse o curador da exposição, Turenko Beça.

Para Turenko, o visitante da exposição vai poder se teletransportar para desfiles memoráveis do Carnaval amazonense. “Essa exposição é um passeio não apenas pelos enredos defendidos pela Porta-bandeira, mas sobretudo, um grande desfile sobre décadas de Carnaval em Manaus. São indumentárias ricas e bem trabalhadas, que vestiram os encantos da Porta-bandeira-Atriz: Dama Francesa, Criação, Estrela, Rainha das Bolhas de Sabão, entre tantas personas que esta artista incorporou na Avenida do samba”, afirma.

Ao término da exposição as fantasias retornam para o local de origem, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), onde fica a exposição permanente dos itens. O CCPA está localizado na Avenida Silves, 2.222 – Distrito Industrial I (antiga Bola da Suframa), e funciona para visitação de quinta a domingo, das 9h às 14h. A entrada é gratuita, mediante agendamento pelo Portal da Cultura (www.cultura.am.gov.br).