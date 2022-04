Manauara Shopping celebra aniversário com programação que começa amanhã

Os treze anos serão comemorados com uma série de eventos direcionados para o setor do varejo

O Manauara Shopping faz aniversário, na próxima quinta-feira (7), e vai celebrar com um evento para o aprimoramento do público interno. Nos dias 6 e 7 de abril, o shopping promoverá palestras direcionadas para os lojistas, gerentes e equipe de atendimento das suas lojas.

O Teatro Manauara será o palco da explanação dos especialistas de diversas áreas do conhecimento, que trocarão experiências preciosas com os participantes. “Este evento une inovação e bons negócios. Representa uma oportunidade ímpar de aprender com os mestres do varejo. O Manauara Shopping oferece gratuitamente a chance de aprender a aprimorar o negócio, alavancar as vendas e de consolidar a marca junto ao público consumidor em dois dias”, esclareceu a gerente de Marketing do Manauara Shopping, Isa Lucena.

Na tarde de amanhã (6), os inscritos poderão participar de quatro palestras ministradas por grandes especialistas no segmento do varejo. A primeira atividade de capacitação com o tema ‘Painel Soluções Digitais para Lojistas’ inicia às 14h15; às 15h15, o assunto será ‘O Varejo Digital’; às 16h45, Paula Almendra fala sobre ‘Arquitetura de Loja’; às 17h45, o palestrante Alexandre Guerra aborda ‘Uma empresa de sucesso se cria acordado, não sonhando’.

Na tarde da quinta-feira (7), os participantes assistirão as orientações de Ana Paula Patrocínio, que abordará ‘Vista-se para vender’; às 15h15, o tema será ‘Vendas de alto impacto: Como garantir seu resultado e o encantamento do cliente’ por Ana Maria Coelho; às 16h15 acontece o Painel com Influencers ‘Dicas para tornar seu Instagram vendedor’ com Victor e Carol Heinrichs.

As palestras, destinadas exclusivamente aos lojistas e colaboradores do Manauara Shopping são gratuitas, mas para participar o interessado deve fazer a inscrição prévia por meio do telefone (11) 94878.1654 ou pelo site estoudigital.com.br/manauarashopping.

Currículo dos palestrantes

Paula Almendra

Graduada em Arquitetura pela UFBA, atua há 24 anos no mercado. Desenvolve projetos para diversos clientes. É reconhecida por projetos inovadores e criativos para Shopping Centers pelo Brasil, alinhando propostas com sustentabilidade, estética e funcionalidade.

Anderson Ribeiro

Gerente de Logística com experiência em empresas como Avon e Jequiti Cosméticos, RCHLO. Atua nas áreas de operação e implementação de projetos, sistemas e automação logística, e-commerce, marketplace e omnichannel.

Thiago Augusto

Coordenador Comercial Omnichannel na Aliansce Sonae há 11 anos, com experiência no varejo e Shopping Center.

Alexandre Guerra

Empresário, investidor, membro do Conselho de Administração e diretor executivo da rede Bio Mundo; fundador da Nação Empreendedora. Possui 20 anos de experiência no segmento de varejo e serviços como diretor financeiro e CEO do Grupo Giraffas, como presidente do Instituto Foodservice Brasil, como vice-presidente da Associação Brasileira de Franchising.

Ana Paula Patrocínio

Consultora de imagem e estilo pessoal, especialista em consultoria corporativa, coloração pessoal, acessórios e processos criativos. É sócia-proprietária da Anas Consultoria de Imagem.

Ana Maria Coelho

Consultora e palestrante, especialista em empreendedorismo, liderança e inovação na Posiciona Educação & Desenvolvimento. É co-autora do livro “Empreendedorismo Inovador”.

Victor Israel

Publicitário formado pela UNINORTE-AM, pós-graduando na Amazon Rainforest Business – UEA; especialista em Marketing Digital. Coordena o Marketing da empresa de calçados SDL. De 2013 a 2017, coordenou o núcleo de marketing digital da Prefeitura de Manaus, cujas redes sociais ocuparam o 3º lugar na pesquisa desenvolvida pelo Laboratório de Ideias do Bid (GobApp) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), envolvendo as redes de prefeituras de 61 capitais da América Latina.

Carol Heinrichs

Influencer de temas variados, como beleza, maternidade, gastronomia, achadinhos e viagens. Possui o blog Toque de Neon, com mais de 200 mil seguidores no Instagram. É uma das influenciadoras de maior destaque de Manaus.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 38 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 11 shoppings de terceiros.

Com informações da assessoria