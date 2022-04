Malvino Salvador traz a Manaus a maior clínica de solução capilar do Brasil

Líder em soluções capilares no Brasil, a Mais Cabello, em plena fase de expansão, desembarcou em Manaus, com todos os produtos e serviços disponíveis nacionalmente ao público manauara, além da expertise de ser a clínica que mais realiza transplantes e tratamentos capilares no País, de forma definitiva e sem dor, com orçamento que cabe no bolso de cada paciente.

Isso tudo aliado ao que vem acontecendo no mundo, uma vez que estudos dermatológicos realizados nos Estados Unidos, México e Suécia, e divulgados pela BBC News e pela CNN em janeiro deste ano, apontam que a queda de cabelo tem atingido 25% dos pacientes que tiveram Covid-19. Trata-se de um dos efeitos colaterais após a doença.

Como se não bastasse, o transplante capilar, em mulheres e homens, tem sido um dos procedimentos estéticos mais procurados. Não é à toa que famosos como o ator Marcello Antony, o cantor Diogo Nogueira, o ginasta Arthur Zanetti e mesmo as mulheres, na área de tratamento, com as atriz-comediante Cacau Protásio e a cantora Cristina Mel, aderiram aos procedimentos da Mais Cabello – que tem ainda como sócio ninguém menos que o ator Malvino Salvador, que também fez transplante capilar.

“A Mais Cabello que agora chega em Manaus, nasceu da vontade de enaltecer a autoestima de homens e mulheres por meio de tratamentos estéticos com preços realmente acessíveis e pagamentos facilitados para alcançar o maior número de pessoas com procedimentos, como o transplante capilar, que antes só eram realizados viajando para outras cidades e países, como a Turquia”, destacou Malvino Salvador

O sócio-proprietário regional da Mais Cabello, em Manaus, o empresário Clifford Oliveira, afirma que a Mais Cabello é uma clínica altamente qualificada, sendo a rede mais bem-conceituada em todo o Brasil.

“Vislumbramos que a cidade merecia receber a marca, com todos os diferenciais que ela tem como um ano de acompanhamento médico em qualquer lugar no País, tendo tratamentos exclusivos incluídos, por exemplo, no valor do transplante”, declarou.

Tratamentos

Com a missão de restaurar a saúde capilar dos clientes, a Mais Cabello não faz somente o procedimento de transplante, mas há serviços que são um conjunto de ações terapêuticas, combinando técnicas manuais e tecnologias específicas para cuidar do couro cabeludo e dos fios.

Entre os tratamentos, destaca-se a ledterapia, vapor de ozônio, detox do couro cabeludo, microagulhamento (Vitta hair), corte terapêutico, além das terapias de nutrição, de hidratação, dos cachos e anti-aging.

Malvino Salvador ressalta que o ideal é que o paciente realize estes tratamentos de forma combinada. “Um exemplo é fazer o transplante capilar nos locais afetados pela perda de cabelo e, ao mesmo tempo, realizar o fortalecimento dos fios naturais restantes para evitar e retardar a perda destes fios”, explica.

Salvador também acrescenta que a Mais Cabello oferece um serviço inédito aos seus pacientes de teste e análise do DNA para indicar quais os melhores procedimentos a serem realizados de acordo com a avaliação genética de laboratórios europeus.

A Mais Cabello Manaus fica na rua Javari, 16, Vieiralves. Para mais informações e fazer o agendamento gratuito on-line acesse pelo aplicativo WhatsApp o número 92 9466-9367.

Com informações da assessoria