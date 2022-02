Mais de 8 mil crianças foram vacinadas ontem (5) nos postos da prefeitura

A Prefeitura de Manaus registrou 18.910 doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas nos pontos que funcionaram neste sábado, 5/2, em toda a cidade. Os nove locais exclusivos para a imunização do público de 5 a 11 anos receberam 8,4 mil crianças. Só de primeiras doses foram mais de 9 mil, reduzindo para 42.558 o número de pessoas que ainda não iniciaram o esquema vacinal.

Para facilitar o acesso de alunos da rede municipal e das crianças que moram no entorno de escolas, as secretarias municipais de Saúde (Semsa) e de Educação (Semed), fizeram uma força-tarefa para assegurar o transporte até os locais de vacinação.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, classificou como positivo o movimento nos locais de atendimento. “Nossa população já entendeu que a vacina é fundamental para que possamos enfrentar a pandemia sem o agravamento de sintomas, nem mortes por Covid-19, e está procurando os pontos de vacinação. Nossas equipes trabalham há mais de um ano exatamente para isso: garantir a imunização de nossa gente”, disse.

Segundo Shádia, os pais também já estão conscientes da necessidade dessa imunização para que suas crianças não fiquem doentes e estejam protegidas dessa ameaça. “É motivo de muita alegria para nós, gestores da área de Saúde, ver as crianças recebendo a vacina, porque sabemos que dessa forma, elas não correm riscos de adoecer por este vírus. Nos dá a sensação de dever cumprido”, comentou.

O número de pessoas que já passou dos intervalos para a segunda dose era, conforme dados do Sistema Municipal de Vacinação (SMV), de 244.215, sendo 42.537 dos que tomaram a CoronaVac; 41.308 da AstraZeneca; e 160.370 do imunizante Pfizer. “Nesse caso, a redução é um pouco mais tímida, mas ainda assim, está acontecendo e o percentual de pessoas acima de 12 anos com o esquema vacinal completo já passa dos 83%”, destacou.

Na semana de 7 a 12/2, a Semsa terá 47 pontos de vacinação para pessoas a partir dos 12 anos de idade, além dos nove pontos exclusivos para vacinar as crianças de 5 a 11 anos.

Os endereços de todos os locais e detalhes sobre horários de funcionamento e doses disponibilizadas podem ser consultados no site (https://semsa.manaus.am.gov.br) e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: Semsa Manaus, no Facebook, e @semsamanaus, no Instagram.

*Com assessoria