Mais de 70 mulheres participam do curso de mecânica básica do Detran-AM

Participantes aprenderam como trocar pneu, fazer leitura das luzes do painel e conferir nível de óleo do motor, entre outras verificações de rotina.

Mais de 70 mulheres já estão capacitadas para resolver pequenas panes em seus veículos, como um pneu furado, lâmpada do pisca queimada, entre outros. Elas fizeram o curso “Mecânica de Salto Alto”, promovido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) no último final de semana.

Uma das participantes, a massoterapeuta Leonídia Souza, de 56 anos, inscreveu-se no curso após ter passado por uma situação de cobrança abusiva por parte de um mecânico.

“Meu veículo acabou batendo o motor e o levei para o conserto, porém o valor era muito alto. Depois disso me aconselharam a procurar uma retífica e, no fim, deu tudo certo e eu economizei”, contou ela, ressaltando a importância desse curso para outras mulheres.

“Um curso dinâmico como esse agrega conhecimento para todas aqui. Aprendemos o funcionamento do motor, o que podemos fazer sozinhas na questão da manutenção do veículo, fora que evita que sejamos enganadas quando o carro precisar de um conserto. O conhecimento adquirido irá nos deixar mais alertas”, enfatizou a massoterapeuta.

O curso foi ministrado pelo instrutor do Detran Amazonas, Tharson Lima, que dividiu as aulas em conhecimento teórico, no sábado (26/03), e parte prática, no domingo (27/03). As participantes aprenderam detalhes sobre o funcionamento de um motor, da transmissão, dos sistemas de arrefecimento, lubrificação, freio e luzes do painel.

“Essa iniciativa é importante, pois, com o conhecimento adquirido aqui, essas mulheres se sentirão mais seguras quando enfrentarem uma situação de pane mecânica em seus veículos e até na hora precisar fazer uma simples troca de óleo”, ressaltou Lima.

Conteúdo

O curso “Mecânica de Salto Alto” ensina noções de mecânica básica, conhecimento do veículo, motor, arrefecimento e refrigeração do motor, escapamento, além de sistemas elétrico, de transmissão, de suspensão e de freios. As aulas também ensinam detalhes sobre a estrutura do veículo e dos pneus e sua troca. Ainda não há previsão para a realização da próxima edição do curso.