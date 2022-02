Mais de 630 mil alunos voltam às aulas na rede pública de ensino do AM

Com uso de máscaras obrigatório e cumprimento de medidas de segurança contra a transmissão do coronavirus, as escolas da rede municipal de ensino abrem suas portas para 220 mil alunos de Manaus.

Na rede estadual de ensino, serão 417 mil alunos em 605 escolas no Amazonas com atividades 100% presenciais. Os protocolos de prevenção à Covid-19 foram reforçados pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto, que agora também está em campanha para incentivar a imunização entre os alunos.

No fim de semana, a mobilização para vacinar crianças e adolescentes ocorreu em escolas da capital. É mais uma iniciativa na lista de medidas adotadas pela Prefeitura e pelo Governo do Estado para tornar o ambiente escolar cada vez mais seguro para alunos, professores e outros profissionais da educação.

Desde 2020, quando começou a pandemia, a Secretaria de Educação adaptou as unidades de ensino da rede estadual para levar os cuidados com a Covid-19 à comunidade escolar. Os estabelecimentos educacionais receberam pias extras, equipadas com dispensadores de sabão líquido, papel toalha e álcool em gel.

Além disso, as escolas foram sinalizadas com informações sobre a lavagem correta das mãos, o compartilhamento de itens pessoais e o uso de máscaras, que segue obrigatório em todo o ambiente escolar. As equipes pedagógicas também foram orientadas para fiscalizar o cumprimento integral das medidas.

O desafio agora é a imunização. De acordo com a secretária de Educação, Kuka Chaves, as campanhas de incentivo dentro das escolas vão ser intensificadas.

“Neste momento, também estamos nos mobilizando para a conscientização sobre a importância da vacinação na comunidade escolar. Desde o início, a rede estadual tem participado ativamente dessa movimentação”, salientou.

Convocações do Processo Seletivo – Começa nesta segunda-feira o período de apresentação dos 498 professores convocados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) 2019/2020 da Secretaria de Estado de Educação e Desporto. A medida foi anunciada pelo governador Wilson Lima, na última sexta-feira (11/02).

Dos 498 professores convocados, 250 atuarão em escolas da capital e 248 no interior, nos ensinos Regular, Especial e Tecnológico. Todas as informações sobre a apresentação dos profissionais, que deve ser feita na sede da Secretaria de Educação (Rua Waldomiro Lustoza, Japiim 2), estão disponíveis no site oficial da pasta.