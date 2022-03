Mais de 60 ocorrências são registradas por causa da chuva em Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), informa que foram registradas na capital, pela Central de Monitoramento, 65 ocorrências, devido à chuva moderada desta quarta-feira, 9/3.

Ao longo do dia, 6.2 milímetros de água afetaram diversos bairros de Manaus, com 14 ocorrências registradas pela Central 199, da Defesa Civil, sendo a de maior gravidade, um deslizamento de barranco no bairro João Paulo, zona Leste, com risco de afetar uma casa de alvenaria, onde foi realizada uma vistoria no imóvel e acionadas as secretarias municipais da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), e de Infraestrutura (Seminf), para as devidas providências.

Outra ação foi a demolição de uma casa construída sobre área de drenagem das chuvas, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste. A habitação foi notificada na última terça-feira, 8/3, e a demolição já havia sido previamente autorizada pelo morador.

No total, o serviço de emergência do município atendeu 10 das 14 chamadas realizadas nesta quarta-feira. Já o trânsito apresentou o maior número de registros: 51 no meio urbano, com destaque para os acidentes com danos materiais que foram quatro, sendo três deles com vítimas lesionadas.

