Mais de 6 mil atendimentos foram realizados pelo Sine Manaus no mês de julho

As atividades do Sine Manaus mesmo diante do quadro de pandemia, não foram interrompidas. FOTO: ALTEMAR ALCÂNTARA / SEMCOM

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), apresentou o balanço de atividades do Sine Manaus do mês de julho, que mesmo diante do quadro de pandemia, não foram interrompidas. Desde o retorno das ações presenciais do Sine Manaus, no mês de abril, já foram realizados, aproximadamente, 30 mil atendimentos, sendo 13.600 deles por meio do chat pro. De acordo com os dados, 6.116 pessoas foram atendidas durante o mês de julho.

Entre alguns dos serviços realizados, foram efetuados 2.092 novos cadastros; prestadas 342 orientações sobre a carteira de trabalho; oferecidas 580 vagas de emprego à população, e encaminhados 1.147 trabalhadores para 160 empresas parceiras. Destes, 131 candidatos às vagas, conseguiram seu espaço no mercado de trabalho.

Além de gerar novas oportunidades, o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, seguindo as orientações do prefeito David Almeida, iniciou a gestão apostando na formação profissional e inserção dos trabalhadores no mercado. Visando atender essas demandas, a secretaria anunciou o serviço de intermediação de mão de obra, um benefício da Prefeitura de Manaus oferecido por meio do Sine Manaus, de forma gratuita às empresas que têm vagas a serem preenchidas.

“Precisamos considerar todo o esforço que está sendo feito pela Prefeitura de Manaus para alcançar a sociedade, levando em consideração o período que vivemos em que muitas pessoas têm procurado emprego por terem perdido suas fontes de renda. Estamos trabalhando, buscando parcerias e empresas, não só pela quantidade de oportunidades ofertadas, nosso empenho é também pela qualidade”, ressaltou Radyr.

A plataforma utilizada para o cadastro e triagem de pessoas em busca de emprego é a “Emprega Brasil”, vinculada ao Ministério da Economia, em que qualquer trabalhador pode se inscrever inserindo o currículo para concorrer a uma das vagas oferecidas diariamente pelo Sine Manaus.

Dados

Conforme o balanço do Sine Manaus, no mês de julho, o total de 6.116 pessoas foram atendidas, dos quais, 2.092 efetuaram novos cadastros; seguido de 1.095 pessoas recepcionadas para o seguro-desemprego. Dos 6.116 atendimentos, o total de 1.777 se deu por meio do chat pro. O número de candidatos encaminhados a uma vaga de emprego foi de 1.147, enquanto a quantidade de vagas oferecidas foi de 580 oportunidades, oriundas de 160 empresas parceiras. O total de pessoas inseridas no mercado de trabalho foi de 131. As orientações sobre a carteira de trabalho fecharam em 342 registros.